Michael Jordan alla Nbc: "Vorrei una pillola magica per tornare in campo"

"Vorrei poter prendere una pillola magica, indossare dei pantaloncini e andare a giocare a basket - ha detto Jordan - questo tipo di competizione è ciò per cui ho sempre vissuto e mi manca. Mi piacerebbe mettermi alla prova con i grandi giocatori di oggi, ma è meglio guardarli da questa prospettiva. Non voglio rompermi il tendine d'Achille e stare in sedia a rotelle chissà per quanto tempo". L'ex Chicago Bulls si è poi aperto a una confessione su questi ultimi anni: "Non sai mai veramente, quando sei nel pieno della tua carriera, quanto tempo non puoi dedicare alla famiglia. Ed è quello che posso fare ora. Il bene più prezioso che ho è il tempo".