Michael Jordan alla Nbc: "Vorrei una pillola magica per tornare in campo"

Il 6 volte campione Nba a suo modo presente nella opening night 2025-2026 durante la partita tra Oklahoma e Houston
Opening night della stagione Nba 2025-2026, una serata di spettacolo e grandi ritorni: il primo, sul parquet, di Shai Gilgeous-Alexander, subito protagonista della prima vittoria di Okc su Houston con 35 punti realizzati, e il secondo, inatteso, è quello di Michael Jordan nella grande famiglia Nba, anche se in un ruolo diverso.
Il 6 volte campione con i Chicago Bulls riabbraccia il suo passato come collaboratore tv con la Nbc, l'emittente che dopo più di vent'anni è tornata ad avere i diritti per le partite della massima lega professionistica americana. MJ: Insights to Excellence sarà il nome del format con cui Michael Jordan accompagnerà gli ascoltatori durante le partite Nba con un racconto, iniziato già ieri, in cui ripercorrerà le tappe del suo passato e racconterà gli eventi del presente.
"Vorrei poter prendere una pillola magica, indossare dei pantaloncini e andare a giocare a basket - ha detto Jordan - questo tipo di competizione è ciò per cui ho sempre vissuto e mi manca. Mi piacerebbe mettermi alla prova con i grandi giocatori di oggi, ma è meglio guardarli da questa prospettiva. Non voglio rompermi il tendine d'Achille e stare in sedia a rotelle chissà per quanto tempo". L'ex Chicago Bulls si è poi aperto a una confessione su questi ultimi anni: "Non sai mai veramente, quando sei nel pieno della tua carriera, quanto tempo non puoi dedicare alla famiglia. Ed è quello che posso fare ora. Il bene più prezioso che ho è il tempo".