Lamborghini presenta la Urus SE Performante: evoluzione della specie

La nuova Lamborghini Urus SE Performante
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812 CV plug-in, dinamica predittiva con sensore 6D e assetto AURA: Lamborghini estremizza il concetto di Super SUV con la Urus SE Performante da 312 km/hdi Redazione Drive Up
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Lamborghini alza il velo sulla Urus SE Performante, evoluzione ad altissime prestazioni del Super SUV ibrido plug-in (PHEV). Il powertrain abbina il motore 4.0 litri V8 biturbo a un'unità elettrica, erogando una potenza complessiva di 812 CV (+146 CV rispetto alla precedente Performante termica). Alimentata da una batteria da 25,9 kWh, la vettura garantisce oltre 60 km di autonomia in modalità 100% elettrica (fino a 130 km/h). Le prestazioni dichiarate la posizionano ai vertici mondiali della categoria: lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 3,3 secondi, lo 0-200 km/h si copre in 10,8 secondi e la velocità massima tocca i 312 km/h.
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Nuovo design
Il design curato dal Centro Stile, guidato da Mitja Borkert, adotta l'approccio “We give adrenaline a shape”, riducendo il peso a vuoto di 32 kg rispetto alla Urus SE. L'alleggerimento è ottenuto tramite l'uso esteso di fibra di carbonio a vista per cofano anteriore, tetto, passaruota e diffusore posteriore esagonale ispirato alla Countach, a cui si sommano lo scarico in titanio indipendente sviluppato con Akrapovič (-10 kg) e interni rivestiti in tessuto tecnico Corsa Tex (-2,7 kg).
Potentissima
La rivoluzione della dinamica veicolo poggia sull'introduzione del sensore a sei gradi di libertà 6D, che analizza in tempo reale le accelerazioni e i movimenti di rollio, beccheggio e imbardata operando secondo logiche predittive feed-forward. Il sensore lavora in simbiosi con la centralina frenante Integrated Power Brake (IPB, -4 kg), migliorando la reattività del sistema del 12% e velocizzando la risposta di stabilità dell'unione IVC/Traction Control del 6%.