Lamborghini presenta la Urus SE Performante: evoluzione della specie

Nuovo design

Il design curato dal Centro Stile, guidato da Mitja Borkert, adotta l'approccio “We give adrenaline a shape”, riducendo il peso a vuoto di 32 kg rispetto alla Urus SE. L'alleggerimento è ottenuto tramite l'uso esteso di fibra di carbonio a vista per cofano anteriore, tetto, passaruota e diffusore posteriore esagonale ispirato alla Countach, a cui si sommano lo scarico in titanio indipendente sviluppato con Akrapovič (-10 kg) e interni rivestiti in tessuto tecnico Corsa Tex (-2,7 kg).

Potentissima

La rivoluzione della dinamica veicolo poggia sull'introduzione del sensore a sei gradi di libertà 6D, che analizza in tempo reale le accelerazioni e i movimenti di rollio, beccheggio e imbardata operando secondo logiche predittive feed-forward. Il sensore lavora in simbiosi con la centralina frenante Integrated Power Brake (IPB, -4 kg), migliorando la reattività del sistema del 12% e velocizzando la risposta di stabilità dell'unione IVC/Traction Control del 6%.