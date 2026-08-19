Serie A, il pagellone verso il debutto: Inter ancora davanti a tutti ma Juve e Milan stanno arrivando
Il Napoli in silenzio ha svolto comunque un buon lavoro, la Roma è un'incognita ma ha fatto un gran mercatodi Enzo Palladini
Ormai è questione di ore. Archiviato l'antipasto della Coppa Italia, la Serie A è dietro l'angolo con la sua prima giornata. Le sette squadre che parteciperanno alle Coppe hanno concluso il precampionato (solo l'Atalanta ha ancora il preliminare di Conference League) e nonostante manchino due settimane alla fine del mercato, quasi tutte cominciano ad avere una fisionomia precisa. Proviamo allora a vedere in che condizioni arrivano alla griglia di partenza.
INTER
Mercato: 7,5
C'era una lacuna importante d coprire ed era quella lasciata dalla partenza di Dumfries. Di sicuro Spence è un'ottima soluzione. Così com è ora, quella nerazzurra è una squadra abbastanza completa, ed è a un passo dall'allestire un centrocampo stellare visto che è vicinissimo l'acquisto di Curtis Jones.
Stato di forma: 7,5
In questo precampionato non ha mai perso, pur avendo affrontato rivali di un certo peso come Manchester City, Inter e Milan. Ha dimostrato di essere a buon punto per la difesa, mentre in attacco non si è ancora praticamente giocata le carte pesanti, Lautaro e Thuram. Il lavoro di Chivu sembra a buon punto.
NAPOLI
Mercato: 6,5
De Laurentiis l'ha detto chiaramente dal primo giorno: questa squadra è già forte così. Allegri non ha avuto da ridire. Ora arriva Badiashile come rinforzo difensivo, anche ricordando i molti infortuni nel reparto l'anno scorso. In prospettiva anche l'arrivo di Favasuli è interssante, l'esterno ex Catanzaro ha qualità notevoli.
Stato di forma: 6,5
Ha scelto un precampionato abbastanza "morbido", non ha scomodato grandi nomi per il calcio agostano. Ha sbagliato solo la prima uscita contro l'Arezzo, poi ha raddrizzato la barra e sta assimilando bene il 4-3-3 scelto da Allegri per questa stagione. Alcuni giocatori sono già in pieno clima campionato.
ROMA
Mercato: 7,5
Le interviste "motivazionali" di Gasperini hanno ottenuto l'effetto sperato, i giocatori nuovi sono arrivati e altri ne arriveranno a breve scadenza: Sono stati coperti alcuni buchi, tra cui quello lasciato dalla partenza di Celik, ben sostituito da Molina. Ora ha una certa abbondanza in attacco, forse manca qualcosa numericamente sulle fasce.
Stato di forma: 5,5
Se non fosse arrivato un pareggio incoraggiante contro il Borussia Dortmund, il precampionato sarebbe stato un bel disastro, soprattutto per una fase difensiva parecchio penalizzata dall'incompletezza del centrocampo. Qualcuno dei nuovi, tipo Castro, deve ancora inserirsi al meglio, ma qualcosa negli ultimi giorni si è visto.
COMO
Mercato: 7
Tenere Nico Paz è stato un colpo da grande squadra, ma anche nelle altre operazioni il club lariano ha dimostrato lungimiranza. Per far felice Fabregas, che deve pensare anche alla gestione della Champions, manca ora un centravanti che possa rappresentare un'alternativa al prolifico Douvikas.
Stato di forma: 6,5
L'ultima amichevole contro il Liverpool è finita con una sconfitta, ma ha dimostrato che la squadra può affrontare anche squadroni di livello europeo, come era successo anche con l'Arsenal. Ovviamente non è ancora al cento per cento delle sue possibilità, ma il lavoro svolto finora è molto qualitativo.
MILAN
Mercato: 8
Aveva voglia di stupire e l'ha fatto, investendo grandi capitali su Gonçalo Ramos, Gila e ora Moreira. Sicuramente non è finita qui, anche perché la scelta di escludere ufficialmente dal progetto quattro giocatori importanti prelude a qualche altra operazione, sotto la regia di Ruben Amorim.
Stato di forma: 6,5
Prima della bellissima vittoria in amichevole contro il Manchester United, il voto sarebbe arrivato a fatica alla sufficienza. Invece in Polonia si sono viste molte cose interessanti, non solo dai nuovi (Ramos e Gila), ma soprattutto da qualche giocatore che sembrava sparito, come Chukwueze e Jashari.
JUVENTUS
Mercato: 7
Il tarlo che disturbava Luciano Spalletti era quello del portiere, ora finalmente è arrivato Vicario che rappresenta una soluzione molto valida. La squadra non è ancora completa, servirebbe ancora qualcosa in attacco per avere delle soluzioni differenti. E magari un difensore in più oltre a Lucumi.
Stato di forma: 7
Se si esclude la partita persa contro l'Inter, si sono viste cose interessanti tra i bianconeri, soprattutto in fase difensiva e soprattutto quando ha giocato Kelly. Ottimo l'inserimento di Celik a destra, ancora da registrare i movimenti di Kolo Muani e Alajbegovic sul fronte offensivo. Però ci siamo abbastanza.
ATALANTA
Mercato: 6
Sarri la ritiene una scocciatura, ma in qualche modo la squadra bisogna pure costruirgliela. Interessante la scelta di puntare su Gaetano che ha qualità e talento, solida la reputazione di Kristensen prelevato dall'Udinese. Manca ancora qualche innesto qualitativo, possibilmente a centrocampo.
Stato di forma: 7
Ha lavorato diversamente dalle altre in vista del playoff di Conference League, ma di sicuro ha lavorato bene e lo testimoniano le vittorie prestigiose contro Athletic Bilbao e Schalke 04. Mancano per ora all'appello De Ketelaere e Ahanor, ma dal resto della squadra sono arrivati segnali molto positivi.