Serie A, il pagellone verso il debutto: Inter ancora davanti a tutti ma Juve e Milan stanno arrivando

Ha scelto un precampionato abbastanza "morbido", non ha scomodato grandi nomi per il calcio agostano. Ha sbagliato solo la prima uscita contro l'Arezzo, poi ha raddrizzato la barra e sta assimilando bene il 4-3-3 scelto da Allegri per questa stagione. Alcuni giocatori sono già in pieno clima campionato.