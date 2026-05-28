Collaborazioni Iapichino e Lamborghini: una collaborazione tra velocità e bellezza

Il salto in lungo - disciplina di Iapichino - richiede un controllo totale del corpo. Velocità, esplosività ma anche tempismo e controllo. Basta poco per anticipare lo "stacco" e mandare all'aria mesi di preparazione. Come la guida in pista con un'auto sportiva: non basta andare forte, serve intuito, preparazione. "Il mio motore si anima quando inizio la rincorsa: senza precisione e il giusto impulso, il salto è destinato a fallire. E nell’istante che precede lo stacco, tutto deve funzionare alla perfezione", ha dichiarato l'atleta