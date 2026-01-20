Lamborghini da record nel 2025

Non è di certo una novità: Lamborghini continua a essere uno dei marchi automobilistici sulla cresta dell'onda. La rinnovata linea di prodotto sembra rispondere a un numero sempre maggiore di clienti e la temuta "ibridizzazione" non sembra aver frenato gli entusiasmi. "Nonostante le difficili condizioni di mercato, siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti nel 2025", ha commentato il presidente e amministratore delegato Stephan Winkelmann.

Oltre le 10 mila

Nello specifico, il marchio di Sant'Agata ha consegnato 10.747 automobili negli ultimi dodici mesi. In grande spolvero l'area EMEA (Italia compresa quindi) con 4.650 auto segnando un +10% rispetto all'anno precedente. Soffrono invece le Americhe dove l'imposizione di dazi USA ha contratto le vendite del 9,8% a 3.347 consegne. Stabile l'Asia con 2.750 vetture.

Contesto complicato

Sebbene Lamborghini rappresenti una delle massime espressioni di lusso e sportività su quattroruote, non è invulnerabile alle turbolenze geopolitiche. Il portfolio di prodotti di nuova generazione ha trovato consensi trasversali: Urus SE si riconferma un successo e la nuova Revuelto (V12 ibrido) è un inedito che sembra aver trovato un suo pubblico di riferimento. Promettente anche il debutto di Temerario, la nuova sportcar con motore V8 plug-in ha un portafoglio di ordini che occupa tutti i prossimi 12 mesi.