SERIE A

Le pagelle di Napoli-Torino: Alisson Santos segna e dà spettacolo, per Elmas e Politano una prestazione di grandissima sostanza

Vergara l'unico molto sotto tono ma è anche infortunato, Spinazzola il solito locomotore sulla fascia sinistra

di Enzo Palladini
06 Mar 2026 - 22:46
© Getty Images

© Getty Images

NAPOLI 

Milinkovic-Savic 6 - Qualche innocua sbavatura su palloni facili, la certezza di arrivarci sempre quando le minacce si fanno serie. 

Juan Jesus 6,5 - La sua seconda, terza o quarta giovinezza gli consente di destreggiarsi bene, lui mancino, come centrale di destra. Conte non può che volergli un bene dell'anima. Soprattutto quando salva situazioni imbarazzanti come quella del 90'. 

Buongiorno 6 - Comanda bene una difesa di tutti mancini, facendo valere un fisico che contro le due punte possenti del Toro è decisamente utile. Sfiora anche il gol in una proiezione offensiva ma poteva fare di più sul 2-1 di Casadei. 

Olivera 6 - Fa il centrale come spesso gli è capitato nella Nazionale uruguayana, un ruolo che non gli dispiace e nel quale fa tutto sommato la sua figura. 

Politano 7 - Riecco il giocatore determinante che tutti conoscono. Ritrovata una buona condizione fisica, entra nel vivo delle azioni, svaria senza paura tra la fascia destra e il centro, si fa trovare costantemente dai compagni. Un vero inedito l'assist di testa per il 2-0 di Elmas. 

Dal 39' st Mazzocchi sv. 

Gilmour 6 - Non è Lobotka e dei percorsi del pallone nel centrocampo del Napoli è molto evidente. Non viene cercato sistematicamente come lo slovacco, anche i passaggi non hanno la stessa millimetrica precisione, però l'impegno c'è sempre. 

Elmas 7 - Con più responsabilità addosso (causa assenza di Lobotka) sembra sentirsi a suo agio, con qualche iniziativa di una certa intraprendenza. Nel secondo tempo si sposta più avanti, nella sua posizione preferita. E allora divena determinante con il bellissimo gol del 2-0. 

Spinazzola 7 - Sembra sempre che non faccia fatica, eppure sulla fascia sinistra parte sempre nel momento giusto e arriva spesso prima di tutti gli altri. Una certezza ferrea per il suo allenatore. 

Dal 25' st Gutierrez 6 - Entra quando c'è da gestire, gestisce bene. 

Vergara 5 - Anche i giovani forti come lui hanno bisogno di tirare il fiato ogni tanto. Impensabile che potesse tenere tutta la stagione al livello atletico di qualche settimana fa. E poi si infortuna anche, visto che è costretto a uscire. 

Dal 1' st Anguissa 6,5 - Sempre una presenza segnante in mezzo al campo, anche in una condizione 

Alisson Santos 7 - In un minuto dimostra di non essere un freestyler bisognoso di un pallone extra. In quel giro d'orologio confezione prima un assist sprecato da Olivera (mezzo miracolo di Paleari) e poi si crea da solo lo spazio per il destro che diventa il gol dell'1-0 per il Napoli. Nel secondo tempo altre due azioni simili chiuse da parate di Paleari. 

Dal 34' st De Bruyne 6,5  - Pochi minuti ma di grande sostanza, all'altezza della sua storia. 

Hojlund 6 - Una delle certezze a fine gara è sempre questa: il centravanti danese esce dal campo con la maglia fradicia di sudore e con qualche livido sparso in giro per il corpo. Poi qualche imprecisione può capitare, è umano.  

Dal 39' st Lukaku sv. 

Allenatore Conte 7 - Buona gestione dei giocatori rientranti, qualche intuizione interessante anche dal punto di vista tattico. 

TORINO 

Paleari 5,5; Saùl Coco 5,5, Ismajli 5, Ebosse 6; Lazaro 5, Prati 5,5 (33' st Anjorin sv), Gineitis 6 (22' st Casadei 6,5), Obrador 5 (12' st Pedersen 5); Vlasic 6; Simeone 5 (22' st Kulenovic 5), Zapata 4,5 (12' st Adams 5,5). Allenatore D'Aversa 5. 

napoli-torino
pagelle

Ultimi video

01:39
Napoli: aria di ritorni

Napoli, aria di ritorni: da Anguissa a De Bruyne

01:19
DICH SPALLETTI SU CONTRATTO DICH

Spalletti sul contratto: "Ne abbiamo parlato... vado ad abitare nel condominio di Comolli"

02:34
DICH SPALLETTI PRE PISA DICH

Spalletti: "Gara difficilissima perché tutto l'ambiente la reputa abbordabile"

03:31
Piantanida: "Torna De Bruyne, ma l'infortunio è da record"

Piantanida: "Torna De Bruyne, ma l'infortunio è da record"

04:49
Callegari: "Derby di Milano, quanti campioni l'hanno deciso"

Callegari: "Derby di Milano, quanti campioni l'hanno deciso"

01:52
Ferrero: "Ecco i due nomi-mercato per la porta della Juventus"

Ferrero: "Ecco i due nomi-mercato per la porta della Juventus"

01:50
Trump incontra Messi

Trump incontra Messi: Leo alla Casa Bianca

01:33
Bonaventura ha detto stop

Bonaventura ha detto stop: l'annuncio alla vigilia del 'suo' derby

01:35
Pasalic, quanti gol

Pasalic, l'uomo in più al servizio della Dea

01:46
Inter, servono i gol

Inter, i gol arrivano lontano dall'attacco

01:46
Rabiot "spinge" il Milan

Rabiot "spinge" il Milan: il derby per credere nello scudetto

01:33
C'eravamo tanti amati

C'eravamo tanti amati: Gasp torna dal vecchio amore

02:04
Cuadrado ritrova la Juve

Cuadrado ritrova l'emozione del passato bianconero

02:05
Ora "Loca" è un leader

Il ritorno del capitano: ora Locatelli è un leader Juve

01:34
Domani Juventus-Pisa

Juventus-Pisa, i dubbi di Spalletti contro l'ex Cuadrado

01:39
Napoli: aria di ritorni

Napoli, aria di ritorni: da Anguissa a De Bruyne

I più visti di Calcio

1) Ronado Nazario

I migliori centravanti del secolo: la Top 10 della BBC fa discutere LA CLASSIFICA

DICH KEAN PER SITO 3/3 DICH

La carica di Kean verso i play-off: "Italia, possiamo fare grandi cose. Gattuso... "

DICH RICCI SU RIVALITA' PISA-LIVORNO CON ALLEGRI DICH

Ricci: "Io e Allegri stesso senso dell'umorismo"

Vini in calo, Yamal al top: top 10 calciatori dal valore più alto. E anche Pio e Nico Paz sono da record

DICH CUADRADO PISA 05/03 DICH

Cuadrado: "Partita piena di emozioni: la Juve mi ha aiutato anche come persona"

Juve, ecco i rinnovi

Juve, ecco i rinnovi

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:30
Torino, D'Aversa: "Dovevamo essere più cattivi. Meritiamo un'altra classifica"
23:27
Bundesliga, poker del Bayern Monaco verso l'Atalanta
23:23
FA Cup, Liverpool ai quarti di finale
23:19
Liga, il Real vince al 94' sul Celta Vigo
23:09
Ligue 1, Psg ko in casa con il Monaco