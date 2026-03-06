Le pagelle di Napoli-Torino: Alisson Santos segna e dà spettacolo, per Elmas e Politano una prestazione di grandissima sostanza
Vergara l'unico molto sotto tono ma è anche infortunato, Spinazzola il solito locomotore sulla fascia sinistradi Enzo Palladini
© Getty Images
NAPOLI
Milinkovic-Savic 6 - Qualche innocua sbavatura su palloni facili, la certezza di arrivarci sempre quando le minacce si fanno serie.
Juan Jesus 6,5 - La sua seconda, terza o quarta giovinezza gli consente di destreggiarsi bene, lui mancino, come centrale di destra. Conte non può che volergli un bene dell'anima. Soprattutto quando salva situazioni imbarazzanti come quella del 90'.
Buongiorno 6 - Comanda bene una difesa di tutti mancini, facendo valere un fisico che contro le due punte possenti del Toro è decisamente utile. Sfiora anche il gol in una proiezione offensiva ma poteva fare di più sul 2-1 di Casadei.
Olivera 6 - Fa il centrale come spesso gli è capitato nella Nazionale uruguayana, un ruolo che non gli dispiace e nel quale fa tutto sommato la sua figura.
Politano 7 - Riecco il giocatore determinante che tutti conoscono. Ritrovata una buona condizione fisica, entra nel vivo delle azioni, svaria senza paura tra la fascia destra e il centro, si fa trovare costantemente dai compagni. Un vero inedito l'assist di testa per il 2-0 di Elmas.
Dal 39' st Mazzocchi sv.
Gilmour 6 - Non è Lobotka e dei percorsi del pallone nel centrocampo del Napoli è molto evidente. Non viene cercato sistematicamente come lo slovacco, anche i passaggi non hanno la stessa millimetrica precisione, però l'impegno c'è sempre.
Elmas 7 - Con più responsabilità addosso (causa assenza di Lobotka) sembra sentirsi a suo agio, con qualche iniziativa di una certa intraprendenza. Nel secondo tempo si sposta più avanti, nella sua posizione preferita. E allora divena determinante con il bellissimo gol del 2-0.
Spinazzola 7 - Sembra sempre che non faccia fatica, eppure sulla fascia sinistra parte sempre nel momento giusto e arriva spesso prima di tutti gli altri. Una certezza ferrea per il suo allenatore.
Dal 25' st Gutierrez 6 - Entra quando c'è da gestire, gestisce bene.
Vergara 5 - Anche i giovani forti come lui hanno bisogno di tirare il fiato ogni tanto. Impensabile che potesse tenere tutta la stagione al livello atletico di qualche settimana fa. E poi si infortuna anche, visto che è costretto a uscire.
Dal 1' st Anguissa 6,5 - Sempre una presenza segnante in mezzo al campo, anche in una condizione
Alisson Santos 7 - In un minuto dimostra di non essere un freestyler bisognoso di un pallone extra. In quel giro d'orologio confezione prima un assist sprecato da Olivera (mezzo miracolo di Paleari) e poi si crea da solo lo spazio per il destro che diventa il gol dell'1-0 per il Napoli. Nel secondo tempo altre due azioni simili chiuse da parate di Paleari.
Dal 34' st De Bruyne 6,5 - Pochi minuti ma di grande sostanza, all'altezza della sua storia.
Hojlund 6 - Una delle certezze a fine gara è sempre questa: il centravanti danese esce dal campo con la maglia fradicia di sudore e con qualche livido sparso in giro per il corpo. Poi qualche imprecisione può capitare, è umano.
Dal 39' st Lukaku sv.
Allenatore Conte 7 - Buona gestione dei giocatori rientranti, qualche intuizione interessante anche dal punto di vista tattico.
TORINO
Paleari 5,5; Saùl Coco 5,5, Ismajli 5, Ebosse 6; Lazaro 5, Prati 5,5 (33' st Anjorin sv), Gineitis 6 (22' st Casadei 6,5), Obrador 5 (12' st Pedersen 5); Vlasic 6; Simeone 5 (22' st Kulenovic 5), Zapata 4,5 (12' st Adams 5,5). Allenatore D'Aversa 5.