Esteban Ocon si è comprato una Lamborghini Revuelto

Da una supercar a un'altra. Il pilota di Formula 1 Esteban Ocon ha venduto la sua Ferrari 296 GTB - acquistata soltanto un anno fa - passando alla "concorrenza": la Lamborghini Revuelto è il suo nuovo gioiello in garage. Non si tratta di una Revuelto qualsiasi, Ocon si è affidato al noto tuner Mansory per una personalizzazione sicuramente esclusiva e decisamente...bizzarra.

Personalizzata

I preparatore tedesco è noto per le sue creazioni sempre al di sopra delle righe. Esteticamente, tende ad abbondare con la fibra di carbonio e anche la Revuelto ne è stata caricata all'inverosimile. Le appendici aerodinamiche sono state estremizzate e i cerchi in lega sfoggiano con disegno specifico. Anche la tinta della carrozzeria non è tra quelle offerte da Lamborghini ma è su commissione di Ocon stesso.

Più potente

Gli interventi non sono soltanto estetici. Mansory ha "messo mano" anche al motore V12 portandolo a una potenza complessiva pari a 1.070 CV. Si tratta di un incremento rilevante (di serie ha 1.015 CV) e diventa esorbitante se paragonato con gli 830 CV della Ferrari 296 GTB che il pilota ha messo in vendita per 390 mila euro. Due auto molto diverse tra loro ma vicine per filosofia tecnica, visto la "convidisione" di un'architettura ibrida plug-in. A quanto pare, la preferita di Esteban Ocon.