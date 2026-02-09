La "strana" collezione di auto di Bad Bunny

Dalle sportive tedesche all’hypercar

Il primo acquisto “importante” dopo l’ascesa al successo è stato una BMW M4 di prima generazione, coupé sportiva da oltre 400 cavalli, simbolo di un approccio ancora molto legato al piacere di guida. A questa si è affiancata una Mercedes-AMG G63, SUV iconico nel mondo hip-hop per potenza e presenza scenica. Il vertice della collezione è però rappresentato dalla Bugatti Chiron, hypercar da oltre 1.400 cavalli e più di 3 milioni di dollari di valore, emblema assoluto dell’eccesso automobilistico contemporaneo.

Il paradosso della Corolla

La scelta più sorprendente arriva però con l’uscita di scena della Chiron, sostituita da una Toyota Corolla del 2003. Una decisione apparentemente incomprensibile, ma che racconta molto di Bad Bunny: l’hypercar attirava troppa attenzione, soprattutto a Porto Rico, rendendo impossibile una vita quotidiana normale. Meglio allora un’auto anonima, affidabile e invisibile, capace di restituire libertà più di qualunque supercar. Una collezione che, più che ostentare ricchezza, finisce per raccontare il prezzo della fama.