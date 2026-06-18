La star di Stranger Things e la sua Corvette d'epoca

Fascino vintage

È il caso di Millie Bobby Brown, la talentuosa attrice britannica diventata un’icona della cultura pop globale grazie al ruolo di "Undici" nella serie cult Stranger Things, che ha arricchito la sua collezione automobilistica privata con un pezzo di pura storia americana: una Chevrolet Corvette C3 degli anni Settanta. L’attrice, classe 2004, ha vissuto praticamente tutta la sua adolescenza sotto i riflettori, recitando in grandi produzioni cinematografiche come la saga di Enola Holmes e Godzilla.

Va veloce

Nonostante la giovane età e la consuetudine a muoversi a bordo di vetture moderne e blasonate (tra cui spicca nel suo garage una Mercedes-AMG GT R e una confortevole Audi A6), la scelta di mettersi al volante di una Corvette C3 evidenzia una maturazione nei gusti collezionistici. Prodotta da dal 1968 al 1982, è soprannominata "Stingray" ed è universalmente celebre per le sue linee sinuose fortemente ispirate alla silhouette di una bottiglia di Coca-Cola. Il suo valore si aggira tra i 25.000 e i 50.000 dollari.