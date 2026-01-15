Logo SportMediaset

La macchina più veloce d'America

La Corvette ZR1X raggiunge i 100 km/h in soli 1,68 secondi

di Redazione Drive Up
15 Gen 2026 - 10:45
Stabilire quanto un'auto acceleri velocemente da 0 a 100 km/h, non ha nessuna importanza. Eppure, ogni volta che si parla della più veloce di tutte, monta l'interesse verso questo risultato. Si crea una discussione, si apre il dibattito non soltanto tra lettori, appassionati e automobilisti: a parlarne - più di ogni altro - sono le stesse case automobilistiche che allo "sparo" tengono moltissimo. Negli USA c'è un nuovo numero 1 da battere e un primato da superare.
In casa
Saranno orgogliosi gli americani di sapere che l'auto più veloce d'America - e tra le più veloce del mondo - a raggiungere i 100 all'ora da ferma è una Corvette. Nello specifico, la ZR1X ha raggiunto la mitica velocità di riferimento in soli 1,68 secondi: un record. Merito del suo motore 5.5 litri V8 portato a una potenza di 1.250 CV.  La trazione è integrale e ciò le ha permesso di distribuire al meglio la potenza senza slittamenti.
Il quarto di miglio
L'identità stessa di un'automobile americana - ancor più dello "0-100" - dipende dal quarto di miglio. In questa leggendaria prova, la Corvette ZR1X ha tagliato il traguardo sotto i 9 secondi. Ennesimo primato che assume un significato ancor più rilevante se si considera che - ad esempio - la Bugatti Tourbillon (costa circa 5 milioni di dollari) raggiunge i 100 km/h in 1,9 secondi e "chiude" il quarto di miglio più lentamente. 

