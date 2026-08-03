Motociclismo, Aprilia vince nella Twins Cup del MotoAmerica

rosegue il momento positivo di Aprilia nel MotoAmerica grazie alla vittoria di Hank Vossberg in Gara 2 in sella all'Aprilia RS 660 del sesto round della Twins Cup, disputato sul circuito di Mid-Ohio.
Il quindicenne pilota del Team Robem Engineering ha confermato il proprio ottimo stato di forma, disputando un weekend al vertice della classe Twins Cup. Dopo aver conquistato la pole position, Vossberg ha chiuso Gara 1 in terza posizione, a soli sei decimi dal vincitore, per poi imporsi in Gara 2 conquistando la vittoria. Grazie a questi risultati, il pilota statunitense consolida la leadership della classifica della Twins Cup con 218 punti e con un vantaggio di 63 punti sul primo inseguitore.
Oltre al successo di Vossberg, altre tre Aprilia RS 660 hanno concluso Gara 2 nella top ten: Andrew Weyh sesto, Logan Cunnison settimo ed Eli Block nono. Anche Gara 1 aveva confermato la competitività e solidità della RS 660, con ben cinque Aprilia all’interno della top ten.