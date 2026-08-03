Motociclismo, Aprilia vince nella Twins Cup del MotoAmerica

Il quindicenne pilota del Team Robem Engineering ha confermato il proprio ottimo stato di forma, disputando un weekend al vertice della classe Twins Cup. Dopo aver conquistato la pole position, Vossberg ha chiuso Gara 1 in terza posizione, a soli sei decimi dal vincitore, per poi imporsi in Gara 2 conquistando la vittoria. Grazie a questi risultati, il pilota statunitense consolida la leadership della classifica della Twins Cup con 218 punti e con un vantaggio di 63 punti sul primo inseguitore.