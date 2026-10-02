La prima immagine della nuova Fiat Multipla

Nel vociferare della stampa specializzata, si parla da tempo di un possibile ritorno della Fiat Multipla: la monovolume criticata per il suo stile ma riconosciuta per la sua versatilità d'utilizzo. Un'erede, alla fine, ci sarà davvero anche se non esattamente come forse ce la saremmo aspettata. Per ora si conosce il nome, Multiplay, e la proposta di prezzo: attorno ai 15 mila euro.

Parigi

Il prototipo di questo nuovo modello sarà presentato ufficialmente al Salone dell'auto di Parigi, dove Stellantis esporrà ben nove concept per sei marchi. Fiat la descrive così: "La sua innovazione risiede nel ripensare lo spazio, la libertà e la condivisione della vita quotidiana. Multiplay unisce l’ampio vano di carico e la versatilità outdoor di un pick-up al comfort e alla flessibilità di una SUV". Aggiungendo che il veicolo avrà "un meccanismo ingegnoso che consente di passare da una configurazione all’altra con pochi semplici movimenti".

Economica

Parole che accendono la curiosità per quello che, secondo il marchio italiano, anticipa "un concept che potrebbe dare vita a una categoria completamente nuova, rispondendo al modo in cui le persone vivono oggi”. Che il riferimento sia alla prima e-car? Può essere, Fiat ha già ventilato l'ipotesi di costruire una generazione di automobili elettriche accessibili e ideali per l'uso urbano. Un segmento che anche l'Unione Europea vorrebbe introdurre e sostenere con incentivi economici per la produzione locale.