Test drive

XPENG G6: il SUV elettrico di nuova generazione

La versione Long Range a due ruote motrici da 297 CV, con batteria da 80,8 kWh è stata protagonista della nostra provsa. Esiste, però, anche la versione “standard range” da 252 CV che utilizza una batteria da 68,5 kWh. Prestazioni da suv-coupé sportivo, invece, per la G6 AWD Performance: in questo caso i cavalli sono 488 e l’accelerazione da 0 a 100 Km/h è di soli 4,1 secondi. XPENG G6 MY26 è dotato della piattaforma XPILOT 2.5, che raccoglie l’insieme degli ADAS più evoluti del marchio, con 5 radar a onde millimetriche ad alta definizione, 12 sensori a ultrasuoni e 12 telecamere, fra cui quelle dedicate al “Driver Status Monitoring”, che controlla l’attenzione del conducente

16 Dic 2025 - 15:17
10 foto
xpeng
xpeng g6
auto elettrica
auto elettriche
auto cinesi
suv elettrico

