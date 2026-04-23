Finale di Coppa Italia, i tifosi della Lazio ci saranno: "Data nostra parola"

23 Apr 2026 - 13:35
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Le riserve sono state sciolte. Gli ultrà della Lazio hanno confermato la loro presenza in curva Nord nella finalissima di Coppa Italia del 13 maggio contro l'Inter. I tifosi biancocelesti dunque torneranno a colorare gli spalti dell'Olimpico: l'ultima volta era stata contro il Milan, lo scorso 15 marzo. Poi di nuovo la rumorosissima assenza sia in casa, per la contestazione contro il presidente Lotito, che in trasferta, per il divieto imposto dalla Questura. "Abbiamo stretto un patto con mister e squadra dove abbiamo dato la nostra parola che saremmo entrati in caso di finale, essendo in campo neutro vogliamo stare vicino ai ragazzi e dare la possibilità a tutto il popolo Laziale di spingere la squadra in una partita importante come la finale di Coppa", si legge nel comunicato diramato dagli ultras laziali. 

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La finale di Coppa Italia sarà però l'unica eccezione alla contestazione: i tifosi della Lazio hanno infatti comunicato che saranno assenti perfino nel derby contro la Roma: "Capiamo l’importanza del derby e di quanto sia forte, in ogni Laziale, il desiderio di non lasciare anche solo un centimetro di spazio cittadino a quelli dell’altra sponda. Siamo coscienti di quanto sia scioccante e rumoroso il silenzio di un derby senza protagonisti, proprio per questo crediamo che entrare in questa occasione significherebbe solo seguire il più classico dei copioni di una tifoseria normale e molle cosa che noi non siamo! Comunichiamo quindi che i gruppi del tifo organizzato hanno deciso di NON ENTRARE allo stadio nella partita Roma - Lazio del 17 (o 18) Maggio. Rimarrete fuori, a Ponte Milvio, per vivere insieme il più classico dei pre-derby, così da poter difendere casa nostra e riempire la piazza di Lazialità. La nostra dignità vale molto di più di un derby, La nostra parola ha un peso ed intendiamo mantenerla". 

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