Finale di Coppa Italia, i tifosi della Lazio ci saranno: "Data nostra parola"

La finale di Coppa Italia sarà però l'unica eccezione alla contestazione: i tifosi della Lazio hanno infatti comunicato che saranno assenti perfino nel derby contro la Roma: "Capiamo l’importanza del derby e di quanto sia forte, in ogni Laziale, il desiderio di non lasciare anche solo un centimetro di spazio cittadino a quelli dell’altra sponda. Siamo coscienti di quanto sia scioccante e rumoroso il silenzio di un derby senza protagonisti, proprio per questo crediamo che entrare in questa occasione significherebbe solo seguire il più classico dei copioni di una tifoseria normale e molle cosa che noi non siamo! Comunichiamo quindi che i gruppi del tifo organizzato hanno deciso di NON ENTRARE allo stadio nella partita Roma - Lazio del 17 (o 18) Maggio. Rimarrete fuori, a Ponte Milvio, per vivere insieme il più classico dei pre-derby, così da poter difendere casa nostra e riempire la piazza di Lazialità. La nostra dignità vale molto di più di un derby, La nostra parola ha un peso ed intendiamo mantenerla".