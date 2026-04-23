Napoli, Olivera: "Cambiare testa, vogliamo arrivare più in alto possibile"

23 Apr 2026 - 13:37
Mathías Olivera © afp

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A proposito del rapporto con Antonio Conte "quando è arrivato sono stato felice: è un allenatore che tutto il mondo conosce, ha allenato tante squadre importanti, per noi era una sfida dopo l'anno del 10° posto. L'anno scorso abbiamo lottato fino alla fine, è stato emozionante. Contro il Cagliari con i gol di McTominay e Lukaku per fortuna siamo riusciti a vincere lo scudetto - ha aggiunto il calciatore uruguaiano - Vivo la città di Napoli: come si mangia qui non si mangia da nessuna parte (ride, ndr). La gente è come in Uruguay, anche la mia famiglia si trova bene qui. Il Mondiale? Spero di arrivare bene, giocando, perché è importante arrivare con ritmo. Speriamo di fare un bel Mondiale, anche se so che è molto difficile: ci sono squadre molto forti". 

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