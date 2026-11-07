Curiosità

La macchina del caffé di Porsche è italiana

La collaborazione tra il marchio di automobili e La Marzocco è ispirata alla 911 Carrera RS 2.7

di Redazione Drive Up
07 Nov 2026 - 10:59
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© Ufficio Stampa

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In molti ritengono che in Italia si beva il miglior caffè del mondo e che in Germania si costruiscano le migliori automobili sportive. Ma cosa c'azzeccano tra di loro? Secondo Porsche, molto, a tal punto da aver avviato una collaborazione con La Marzocco: azienda nota per la produzione di macchinette da caffé. 
Lusso
Niente a che vedere con cialde e altre tecnologie istantanee: la Linea Micra è ispirata alle postazioni che si trovano nei bar. Una macchina con cui poter bere od offrire un caffé come se vi trovaste in centro a Milano, Vienna o Parigi senza rinunciare allo stile e comunicando la propria passione per le automobili. La "livrea" della postazione è infatti ispirata alla mitica 911 Carrera RS 2.7, una delle più apprezzate dai collezionisti per la sua meccanica pura e tradizionale (le analogie, a cercarle, si trovano...).
Per pochi
Come per ogni collaborazione che si rispetti, anche questa tra Porsche e La Marzocco sarà un'edizione limitata. Solo 911 (che caso!) unità per ciascuno dei tre colori disponibili, a un prezzo di oltre 8 mila dollari. Scegliendola, vi mettete in casa un oggetto che fa arredo, vi permette di bere un ottimo caffé e vi assicura le simpatie di altri aficionados del marchio sportivo di Zuffenhausen. Nel caso voleste il "pacchetto completo", in vendita ci sono anche le tazzine (105 dollari) e i tovagliolini (69 dollari).

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