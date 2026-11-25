Partita "sporca", si diceva, per una vittoria sofferta. Nico Paz ha giocato partite migliori, regalando comunque qualche chicca delle sue, così come Baturina. La regia non è stata fluida, Perrone e Milla sono sembrati un po' imballati anche se poi lo spagnolo ha deciso la sfida con una prodezza fantastica (per lui primo gol in Champions a 32 anni) e l'argentino è andato vicino un paio di volte al raddoppio. Neanche le fasce hanno funzionato come nelle giornate migliori: soprattutto Yan Couto ha fatto fatica. L'errore dal dischetto di Da Cunha ha influito sulla prestazione del capitano. E in area Douvikas è stato praticamente nullo, forse bloccato dall'emozione per la sua sfida nella sfida contro i suoi connazionali. Certo pesano e non poco le assenze dei lungodegenti Kean e Diao che non possono dare alternative in un reparto che ha praticamente solo il greco a disposizione. Fabregas non sarà entusiasta delle dichiarazioni della società ("Non torneremo sul mercato per comprare un attaccante a gennaio"), di sicuro sarà orgoglioso di queste 4 vittorie (contro Lipsia, Manchester United, Lens e Aek) e di un cammino europeo macchiato solo dalla rocambolesca sconfitta di Rotterdam con il Feyenoord.