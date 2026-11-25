Como, ora anche Cesc Fabregas sa vincere "sporco"
L'Aek imbriglia il Como nel primo tempo, la regia non è delle migliori e Douvikas non si vede praticamente mai. Ma poi proprio Milla inventa una magia e ora i lariani sono a un passo dai playoff a quota 12 con ancora da affrontare Betis (fuori), Psg (in casa) e Barcellona (al Camp Nou)
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Non sempre si può vincere 9-1 anche se l'Aek arrivava sul Lago con gli stessi punti (3) del Lens umiliato a domicilio due settimane fa. La notizia allora è che anche il Como è in grado di vincere qualche partita "sporca". Il che è un'ottima notizia per il percorso di crescita della squadra di Cesc Fabregas. Che adesso ha un bottino di 12 punti che come minimo può garantirgli di arrivare ai playoff. Certo, con un pizzico di fortuna anche la qualificazione diretta potrebbe essere alla portata dei lariani. Che nel prossimo turno andranno a Siviglia a far visita all'altra rivelazione di Champions, il Betis, che ha gli stessi punti. Poi nelle ultime due giornate il Como affronterà due regine d'Europa come il Psg (in casa) e il Barcellona (fuori).
Partita "sporca", si diceva, per una vittoria sofferta. Nico Paz ha giocato partite migliori, regalando comunque qualche chicca delle sue, così come Baturina. La regia non è stata fluida, Perrone e Milla sono sembrati un po' imballati anche se poi lo spagnolo ha deciso la sfida con una prodezza fantastica (per lui primo gol in Champions a 32 anni) e l'argentino è andato vicino un paio di volte al raddoppio. Neanche le fasce hanno funzionato come nelle giornate migliori: soprattutto Yan Couto ha fatto fatica. L'errore dal dischetto di Da Cunha ha influito sulla prestazione del capitano. E in area Douvikas è stato praticamente nullo, forse bloccato dall'emozione per la sua sfida nella sfida contro i suoi connazionali. Certo pesano e non poco le assenze dei lungodegenti Kean e Diao che non possono dare alternative in un reparto che ha praticamente solo il greco a disposizione. Fabregas non sarà entusiasta delle dichiarazioni della società ("Non torneremo sul mercato per comprare un attaccante a gennaio"), di sicuro sarà orgoglioso di queste 4 vittorie (contro Lipsia, Manchester United, Lens e Aek) e di un cammino europeo macchiato solo dalla rocambolesca sconfitta di Rotterdam con il Feyenoord.