Leggende

La nuova Mazda MX-5 peserà meno di 1.000 kg

Il costruttore giapponese conferma la volontà di continuare con la tradizione

di Redazione Drive Up
25 Mar 2026 - 08:46
© Getty Images

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Saranno felici di saperlo tutti gli appassionati di automobili: la prossima MX-5 sarà sotto la tonnellata di peso. Una buona (grande) notizia, che rasserena un ambiente circuito da norme, indebolito dalle crisi e preoccupata da una sempre più aggressiva concorrenza cinese. Però anche l'identità e la reputazione sono importanti, Mazda vuole continuare a conservarle entrambe.
Ancora un po' di attesa
La nuova generazione della sportiva a due posti non è comunque dietro l'angolo. Ci sarà da attendere almeno un paio di anni, prima che dal Giappone arrivi un modello fatto e finito. Eppure qualche informazione più concreta comincia ad arrivare, grazie alle dichiarazioni di Manabu Osuga, General Manager Global Sales and Marketing di Mazda: "Posso dirvi che ci atterremo a un’auto che sarà sotto la tonnellata di peso… adottando la nostra gram strategy, come abbiamo fatto con l’attuale generazione". 
Aspirata?
Un'ottima notizia, dunque, che si accompagna a un'altra dichiarazione di rilievo: "In questo momento quella tecnologia è molto pesante e, se la applicassimo alla MX-5, non soddisferemmo i nostri fan". Il riferimento è all'ibrido e alla volontà di continuare a utilizzare un motore che non abbia parti elettriche al suo interno. Seguendo quest'ammissione, è probabile che anche la prossima MX-5 abbia sotto il cofano il 1.5 litri benzina, restando - probabilmente - l'ultima automobile sportiva "pura" (intesa come assenza di ibridizzazione). Completa l'offerta la trazione posteriore e il cambio manuale. Difficile volere di più.

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