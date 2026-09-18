La nuova Ferrari della Polizia di Dubai

La Polizia di Dubai è nota in tutto il mondo per la sua flotta di supercar. Lamborghini, Porsche, McLaren, Ferrari: all'appello non manca nessuno e, anzi, ogni anno va a finire che qualcuno si aggiunge alla "classe" più esclusiva di tutte. L'ultima arrivata supera però le aspettative: una 812 Superfast Mansory da ben 800 CV di potenza.

Per il controllo

Già di per sé una Ferrari 812 Superfast sa come attirare l'attenzione e la cura dell'elaboratore tedesco la rende una vera attrazione. Rispetto al modello "di serie", quello scelto dalla Dubai Police ha un enorme alettone, nuove prese d'aria e un diffusore con dettagli gialli a contrasto. Il tutto in fibra di carbonio, ovviamente. La livrea è stata realizzata su misura per le esigenze delle forze dell'ordine: tinta bianca con scritte verde scuro e logo della città per renderla riconoscibile.

Una vetrina

Sotto il cofano pulsa il leggendario 6.5 litri V12 aspirato qui portato a 800 CV di potenza massima (bastano 2,8 secondi per raggiungere i 100 km/h). Una potenza estrema per una vettura che difficilmente s'impegnerà in inseguimenti mozzafiato lungo le vie e le autostrade di Dubai. La flotta di supercar della Polizia è più una vetrina del Paese: una "cartolina" di un posto dove il lusso è presente anche dove non ce lo si aspetterebbe. Marketing a servizio del turista, più che uno strumento al servizio del cittadino.