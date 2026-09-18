Curiosità

La nuova Ferrari della Polizia di Dubai

Le forze dell'ordine della città emiratina hanno aggiunta alla flotta una 12 Superfast modificata da Mansory

di Redazione Drive Up
18 Set 2026 - 08:46
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© Ufficio Stampa

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La Polizia di Dubai è nota in tutto il mondo per la sua flotta di supercar. Lamborghini, Porsche, McLaren, Ferrari: all'appello non manca nessuno e, anzi, ogni anno va a finire che qualcuno si aggiunge alla "classe" più esclusiva di tutte. L'ultima arrivata supera però le aspettative: una 812 Superfast Mansory da ben 800 CV di potenza.
Per il controllo
Già di per sé una Ferrari 812 Superfast sa come attirare l'attenzione e la cura dell'elaboratore tedesco la rende una vera attrazione. Rispetto al modello "di serie", quello scelto dalla Dubai Police ha un enorme alettone, nuove prese d'aria e un diffusore con dettagli gialli a contrasto. Il tutto in fibra di carbonio, ovviamente. La livrea è stata realizzata su misura per le esigenze delle forze dell'ordine: tinta bianca con scritte verde scuro e logo della città per renderla riconoscibile.
Una vetrina
Sotto il cofano pulsa il leggendario 6.5 litri V12 aspirato qui portato a 800 CV di potenza massima (bastano 2,8 secondi per raggiungere i 100 km/h). Una potenza estrema per una vettura che difficilmente s'impegnerà in inseguimenti mozzafiato lungo le vie e le autostrade di Dubai. La flotta di supercar della Polizia è più una vetrina del Paese: una "cartolina" di un posto dove il lusso è presente anche dove non ce lo si aspetterebbe. Marketing a servizio del turista, più che uno strumento al servizio del cittadino.

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