Eurovolley, Giannelli: "Bene aver sofferto, tutti hanno dato il loro apporto"

"Dovevamo vincere almeno due set per essere primi e l'abbiamo fatto. Sono stati due set iniziali bellissimi, poi sono molto contento che siamo riusciti a dare spazio a tutti quanti perché più avanti servirà l'apporto di tutti; era da un po' che non giocavano ed era difficilissimo, sono stati veramente bravi a combattere due set e poi ad andare a vincere il tie-break perché non era scontato". Queste le parole di Simone Giannelli, capitano della nazionale di pallavolo, dopo la vittoria per 3-2 sulla Slovenia, con un lungo elogio alle 'seconde linee' della squadra entrate nel terzo parziale. "Sono state delle belle giornate di pallavolo per noi, con varie situazioni - ha detto Giannelli -. Sono contento che oggi sia arrivato un set, il secondo, in cui abbiamo sofferto molto, siamo partiti sotto ma non abbiamo subito che è una cosa molto importante. Lo abbiamo fatto e siamo riusciti a recuperarlo. Adesso c'è da andare a Torino prendendo le cose buone e cercare di portarle nelle prossime partite. Da capitano cerco di fare il mio per aiutare i miei compagni e cerco di farmi aiutare da loro perché a volte ne ho bisogno anch'io: è come funziona una squadra, è come funziona la pallavolo".