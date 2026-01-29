Il camper Lamborghini

La Lamborghini Urus diventa un camper
Un imprenditore americano ha trasformato una Urus in una casa viaggiante, scegliendo la libertà al posto del comfort tradizionaledi Redazione Drive Up
C’è chi trasforma un furgone in camper e chi, invece, decide di farlo con una Lamborghini Urus. È quello che ha fatto Connor, 29 anni, imprenditore americano, che ha venduto la propria casa e convertito il Suv di Sant’Agata in un vero e proprio mezzo da vita nomade, ribattezzato non a caso “Camperghini”.
Unico
Partito da una Urus da circa 200 mila dollari acquistato all’asta, Connor ha investito altri 30 mila dollari per adattarlo alla vita on the road: letto, cucina, frigorifero, pannelli solari, connessione satellitare Starlink, impianto audio da 21 altoparlanti e spazio per le provviste. Il tutto senza rinunciare alle prestazioni, dato che sotto il cofano restano i 650 CV e una velocità massima da vera supercar. Dopo aver attraversato buona parte dell’Europa, il progetto guarda molto più lontano.
Tutto il mondo
L’obiettivo dichiarato è ambizioso: raggiungere ogni Paese del mondo, adattando la logica del viaggio lento a un mezzo che nasce per tutt’altro scopo. Non mancano le difficoltà pratiche — comfort limitato, docce improvvisate, parcheggi lontani dai centri — ma fanno parte del prezzo da pagare per una libertà totale. Il Camperghini è il simbolo di una scelta radicale. Usare uno degli oggetti più iconici del lusso automobilistico come strumento per ridurre, anziché amplificare, il superfluo. Una contraddizione apparente che, su quattro ruote e con un V8, diventa una filosofia di vita.