Curiosità

Il camper Lamborghini

Un imprenditore americano ha trasformato una Urus in una casa viaggiante, scegliendo la libertà al posto del comfort tradizionale

di Redazione Drive Up
29 Gen 2026 - 07:41
© Foto da web

© Foto da web

C’è chi trasforma un furgone in camper e chi, invece, decide di farlo con una Lamborghini Urus. È quello che ha fatto Connor, 29 anni, imprenditore americano, che ha venduto la propria casa e convertito il Suv di Sant’Agata in un vero e proprio mezzo da vita nomade, ribattezzato non a caso “Camperghini”.

La Lamborghini Urus diventa un camper

1 di 8
© Foto da web
© Foto da web
© Foto da web

© Foto da web

© Foto da web

Unico
Partito da una Urus da circa 200 mila dollari acquistato all’asta, Connor ha investito altri 30 mila dollari per adattarlo alla vita on the road: letto, cucina, frigorifero, pannelli solari, connessione satellitare Starlink, impianto audio da 21 altoparlanti e spazio per le provviste. Il tutto senza rinunciare alle prestazioni, dato che sotto il cofano restano i 650 CV e una velocità massima da vera supercar. Dopo aver attraversato buona parte dell’Europa, il progetto guarda molto più lontano.
Tutto il mondo
L’obiettivo dichiarato è ambizioso: raggiungere ogni Paese del mondo, adattando la logica del viaggio lento a un mezzo che nasce per tutt’altro scopo. Non mancano le difficoltà pratiche — comfort limitato, docce improvvisate, parcheggi lontani dai centri — ma fanno parte del prezzo da pagare per una libertà totale. Il Camperghini è il simbolo di una scelta radicale. Usare uno degli oggetti più iconici del lusso automobilistico come strumento per ridurre, anziché amplificare, il superfluo. Una contraddizione apparente che, su quattro ruote e con un V8, diventa una filosofia di vita.

Ti potrebbe interessare

videovideo
camper
lamborghini
urus

Ultimi video

03:09
Land Rover Defender, nata per resistere ovunque

Land Rover Defender, nata per resistere ovunque

02:28
MAG SRV WRC RALLY MONTECARLO GARA AUDIO OK

Rallye Monte-Carlo, l'impresa di Matteo Fontana sul Col de Turini

Massimiliano Cocchi
02:06
Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

Alpine svela a Barcellona la nuova monoposto di F1

01:27
Formula E, E-Prix di Miami

Formula E, E-Prix di Miami

01:38
Fiat QUBO L e Tris

Fiat QUBO L e Tris

02:05
Nuova Volvo EX60

Nuova Volvo EX60

01:29
Triumph Bonneville T120

Triumph Bonneville T120

02:07
Max Verstappen alla guida di 100 anni di storia Ford

Max Verstappen alla guida di 100 anni di storia Ford

00:16
Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

02:09
Mercato dell'auto in Europa

Mercato dell'auto in Europa

01:39
Maserati celebra i 100 anni del Tridente

Maserati celebra i 100 anni del Tridente

15:58
La puntata del 22 gennaio #DriveUp

La puntata del 22 gennaio #DriveUp

01:58
Follie a quattro ruote, Gymkhana "Aussie Shred" 2025

Follie a quattro ruote, Gymkhana "Aussie Shred" 2025

02:09
Fast & Furious e la Dodge Charger tutta muscoli

Fast & Furious e la Dodge Charger tutta muscoli

02:13
BMW, un 2025 al top: primo brand premium

BMW, un 2025 al top: primo brand premium

03:09
Land Rover Defender, nata per resistere ovunque

Land Rover Defender, nata per resistere ovunque

I più visti di Drive Up

Perché il rally di Monte Carlo è stato un successo per Lancia

L'incredibile scorta che il Qatar ha inviato a Milano

Milano-Cortina 2026: Stellantis, viaggio alle Olimpiadi

Milano-Cortina 2026: Stellantis, viaggio alle Olimpiadi

La Ferrari 250 GT blu di De Portago all'asta

Un sogno che diventa realtà: Lancia torna nei Rally

Un sogno che diventa realtà: Lancia torna nei Rally

Avvistata a Milano una Alfa Romeo 33 Stradale

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
09:33
Nba: i Cavs battono i Lakers e omaggiano l'ex, LeBron si commuove
09:29
Milano Cortina: la fiamma arriva a Trento, 30 i tedofori della staffetta
09:20
Juve-Kolo Muani alla volata finale: decidono Psg e... sorteggio Champions
09:02
Inter e Juve: dopo il rischio Mou e Osimhen, è incubo inglesi. Atalanta, grosso guaio agli ottavi
09:00
Inter, Asllani pronto a lasciare il Torino e volare in Turchia