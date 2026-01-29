Il camper Lamborghini

Unico

Partito da una Urus da circa 200 mila dollari acquistato all’asta, Connor ha investito altri 30 mila dollari per adattarlo alla vita on the road: letto, cucina, frigorifero, pannelli solari, connessione satellitare Starlink, impianto audio da 21 altoparlanti e spazio per le provviste. Il tutto senza rinunciare alle prestazioni, dato che sotto il cofano restano i 650 CV e una velocità massima da vera supercar. Dopo aver attraversato buona parte dell’Europa, il progetto guarda molto più lontano.

Tutto il mondo

L’obiettivo dichiarato è ambizioso: raggiungere ogni Paese del mondo, adattando la logica del viaggio lento a un mezzo che nasce per tutt’altro scopo. Non mancano le difficoltà pratiche — comfort limitato, docce improvvisate, parcheggi lontani dai centri — ma fanno parte del prezzo da pagare per una libertà totale. Il Camperghini è il simbolo di una scelta radicale. Usare uno degli oggetti più iconici del lusso automobilistico come strumento per ridurre, anziché amplificare, il superfluo. Una contraddizione apparente che, su quattro ruote e con un V8, diventa una filosofia di vita.