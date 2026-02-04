Genoa, Diego Lopez: "Seguivamo da tempo Amorim, ha le caratteristiche che ci servivano"

In un'intervista al Secolo XIX, Diego Lopez ha raccontato l'arrivo di Alexsandro Amorim in rossoblù. Queste le parole del direttore sportivo del Genoa: "Lo seguivamo da tempo, penso che abbia le caratteristiche che ci servivano. Ha talento, sa gestire il pallone e forza fisica. In più ha anche una mentalità forte. Sono convinto che sia l'investimento giusto per il nostro centrocampo". Sul mercato appena concluso, il ds ha aggiunto: "Volevamo ottimizzare la rosa mandando a giocare coloro che avevano meno del 10% dei presenze, proteggere i pilastri e aggiungere caratteristiche che la squadra non aveva".