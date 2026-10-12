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La Fiat Grizzly costa come un'utilitaria

Le varianti SUV e Fastback hanno un listino fissato a 20 mila euro

di Redazione Drive Up
12 Ott 2026 - 13:49
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© Ufficio Stampa

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Resta uno dei modelli più attesi dagli italiani per almeno due motivi: è una Fiat, è un SUV. Anzi, sarebbe meglio dire sono, considerando anche la carrozzeria Fastback, con la coda "lunga". Ed è questa l'unica differenza tra le due versioni di Grizzly, il nuovo sport utility della casa torinese che debutterà a gennaio 2027. Mancava solo un dettaglio (non da poco), il prezzo: costeranno 20 mila euro.
Nessuna differenza
Non ci sarà alcuna differenza di listino tra il SUV "classico" e la variante Fastback. Si potrà scegliere soltanto in base al proprio gusto, senza dover guardare al portafoglio. Si tratta di una scelta furba, pensata per accontentare le esigenze di spazio e versatilità di ogni cliente Fiat. Il prezzo d'attacco vale per la motorizzazione 1.2 litri turbo benzina da 100 CV con cambio manuale. Le Grizzly saranno disponibili anche in versioni mild hybrid e completamente elettriche.
Decisivo
Si tratta di un modello molto importante per Fiat, perché consente di occupare una nuova nicchia di mercato. Particolarmente affollata ma comunque redditizia: i SUV, soprattutto se compatti, continuano a essere la declinazione di carrozzeria più apprezzata dagli europei. La casa di Torino era assente dal segmento e questo ritorno è utile per ridare slancio alle vendite. Il prezzo d'attacco aggressivo può risultare decisivo in questo senso.

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