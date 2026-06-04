Fiat presenta i nuovi SUV Grizzly

Il gruppo Stellantis accelera il passo verso il futuro e, nell'ambito del piano strategico FaSTLAne 2030, svela in anteprima ufficiale le prime immagini delle due novità più attese a marchio Fiat per il segmento C. Si chiameranno Grizzly, nella declinazione prettamente SUV orientata alle famiglie, e Grizzly Fastback, la variante più slanciata con carrozzeria SUV-coupé e tetto nero a contrasto.

Nuovi orizzonti

La nuova famiglia di modelli introduce elementi stilistici inediti per il costruttore, a partire da un originale logo con l'immagine stilizzata di un orso e firme luminose a LED che richiamano la geometria di una scacchiera, sia all'anteriore che al posteriore. Sviluppate sulla flessibile piattaforma Smart Car di Stellantis, le Grizzly offriranno una gamma di motorizzazioni trasversale che comprenderà propulsori termici puri, versioni mild-hybrid e varianti full electric.

Accessibili

Il posizionamento strategico di questa operazione è stato delineato direttamente da Olivier François, CEO di Fiat, il quale ha voluto tracciare l'identità dei due modelli evidenziandone la complementarietà commerciale: "Grizzly e Grizzly Fastback sono due vetture progettate attorno a esigenze e stilsi di vita diversi, ma accomunate dalle stesse idee: una mobilità intelligente, accessibile e radicata nel DNA del design Fiat".