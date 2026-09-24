La "festa" delle auto d'epoca è a Misano Adriatico

L'automobile è una passione condivisa tra molti italiano. Una di quelle che si perdono nel tempo, costituitasi dai primi pionieri della nuova arte meccanica e giunta sino a oggi in tutte le sue dimensioni e sfumature. Quelle d'epoca sono la categoria che raccoglie i più preparati in materia: è una questione di dettagli. Si tratta di un patrimonio storico, come una biblioteca che raccoglie la conoscenza dei decenni passati, così l'Automotoclub Storico Italiano conserva e certifica i modelli più preziosi.

Tanti auguri

Un club, un'associazione che riunisce tutti i possessori di vetture d'epoca (incluse le moto) che vogliono vedere certificata la propria vettura. Un riconoscimento della sua importanza storica, oltre che del suo valore economico. L'ASI compie 60 anni e per festeggiare ha organizzato l'"ASI Fest": un evento in programma dal 25 al 27 settembre al Misano World Circuit dove un grande villaggio con esposizioni, esibizioni dinamiche, intrattenimento e momenti culturali racconteranno questo traguardo.

Una lunga storia

Tutti gli appassionati, dunque, sono chiamati a Misano Adriatico per vedere da vicino cimeli e veri e propri gioielli a due e quattro ruote. "ASI Fest rappresenta la chiusura di un intero anno dedicato alle celebrazioni del 60° anniversario ASI – sottolinea il Presidente Alberto Scuro – con il coinvolgimento di tutte le anime della Federazione: commissioni, volontari, club di tutta Italia e appassionati. Una festa per condividere i valori dell’associazionismo a noi più cari, un momento di approfondimento culturale attraverso la scoperta dell’evoluzione motoristica che ha caratterizzato gli ultimi 150 anni di storia.”