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La "festa" delle auto d'epoca è a Misano Adriatico

ASI Fest è l'evento dedicato alle celebrazioni per i 60 anni dell'Automotoclub Storico Italiano

di Redazione Drive Up
24 Set 2026 - 15:12
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© Ufficio Stampa

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L'automobile è una passione condivisa tra molti italiano. Una di quelle che si perdono nel tempo, costituitasi dai primi pionieri della nuova arte meccanica e giunta sino a oggi in tutte le sue dimensioni e sfumature. Quelle d'epoca sono la categoria che raccoglie i più preparati in materia: è una questione di dettagli. Si tratta di un patrimonio storico, come una biblioteca che raccoglie la conoscenza dei decenni passati, così l'Automotoclub Storico Italiano conserva e certifica i modelli più preziosi.
Tanti auguri
Un club, un'associazione che riunisce tutti i possessori di vetture d'epoca (incluse le moto) che vogliono vedere certificata la propria vettura. Un riconoscimento della sua importanza storica, oltre che del suo valore economico. L'ASI compie 60 anni e per festeggiare ha organizzato l'"ASI Fest": un evento in programma dal 25 al 27 settembre al Misano World Circuit dove un grande villaggio con esposizioni, esibizioni dinamiche, intrattenimento e momenti culturali racconteranno questo traguardo.
Una lunga storia
Tutti gli appassionati, dunque, sono chiamati a Misano Adriatico per vedere da vicino cimeli e veri e propri gioielli a due e quattro ruote. "ASI Fest rappresenta la chiusura di un intero anno dedicato alle celebrazioni del 60° anniversario ASI sottolinea il Presidente Alberto Scurocon il coinvolgimento di tutte le anime della Federazione: commissioni, volontari, club di tutta Italia e appassionati. Una festa per condividere i valori dell’associazionismo a noi più cari, un momento di approfondimento culturale attraverso la scoperta dell’evoluzione motoristica che ha caratterizzato gli ultimi 150 anni di storia.”

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