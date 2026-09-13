Curiosità Un "cimitero" sul Garda per le auto d'epoca

Chi vive di passione automobilistica e fotografia non stacca mai davvero la spina, nemmeno quando è in vacanza. Una macchina fotografica nello zaino ci scappa sempre, per sicurezza: metti che lungo la strada spunti fuori qualche gemma d'altri tempi che merita di essere raccontata. È quello che è successo al fotografo Mario Christou durante una tappa delle sue ferie nel nord Italia, nella zona del Lago di Garda. Mentre cercava un posto tranquillo dove pranzare, si è imbattuto in una scena surreale in un quartiere residenziale: un piazzale coperto da decine di vecchie Fiat a cuocere sotto il sole estivo. Avvicinandosi per dare un'occhiata da vicino, la sorpresa è stata immediata: file di 500, Panda e altre glorie d'epoca lasciate apparentemente alla mercé degli elementi