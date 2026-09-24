Scenari

L'auto elettrica sta vincendo la sua battaglia

La quota di mercato è salita al 21,7% in Europa mentre benzina e diesel sono scesi sotto il 30%

di Redazione Drive Up
24 Set 2026 - 12:18
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© Ufficio Stampa

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La fotografia del mercato automobilistico europeo mostra uno scenario irriconoscibile rispetto a qualche anno fa, quando benzina e diesel dominavano incontrastati. Quei tempi, ormai, sono finiti e a prendersi la scena sono state prime le ibride e ora sotto le luci della ribalta ci sono finite le elettriche. Imposte, criticate, amate od odiate, sta di fatto che oggi rappresentano il 21,7% del mercato.
Il mercato tiene
L'Europa sta reagendo alla crisi delle immatricolazioni che l'ha colpita dal 2020 e dalla quale non si è più ripresa. Lentamente, le cose sembrano migliorare: ad agosto sono state vendute 832.637 auto, il 5,3% in più rispetto al 2025. Negli otto mesi fino a ora analizzati, le nuove targhe sono state 9.192.528: +5,8% rispetto ai dodici mesi precedenti. A sostenere la ripresa, e qui c'è la notizia, sono soprattutto le automobili elettriche: ad agosto ne sono state immatricolate 243.207 segnando una crescita del 52,2% su base annua.
Benzina e diesel in difficoltà
Sembra che le elettriche stiano vincendo la loro battaglia, tanto da aver raggiunto una quota di mercato pari al 21,7% del totale: nel 2025 era del 15,8%. Sono sempre più i clienti, dunque, che sembrano avvicinarsi a questa dimensione di mobilità mentre la stragrande maggioranza continua a preferire l'ibrido full e plug-in. Queste ultime crescono del 13,5% anno su anno ma è il full hybrid a essere la regina: vale il 40% dell'intero mercato. Benzina e diesel sono invece ormai scese sotto la soglia del 30%.

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