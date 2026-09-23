Curiosità

Prezzi da film: in California si paga la benzina come in "Io sono leggenda"

Negli Stati Uniti il rincaro dei carburanti sta superando ogni record

di Redazione Drive Up
23 Set 2026 - 10:43
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© Foto da web

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Nemmeno i migliori sceneggiatori di Hollywood sono riusciti a immaginarsi uno scenario più tetro di quanto sta realmente accadendo in California. Il prezzo della benzina ha raggiunto i 6,79 dollari al gallone: 1,57 euro al litro. Per un europeo (un italiano, in particolare) sarebbe un sogno in questo momento, per gli americani invece è un incubo. Peggio di quanto immaginato in "Io sono Leggenda".
La realtà supera la fantasia
Nella pellicola del 2007, Will Smith è l'unico sopravvissuto umano rimasto in una New York popolata da esseri simili a vampiri. Nati dal contatto con il virus geneticamente modificato del morbillo, inizialmente concepito come cura contro il cancro. Uno scenario realizzatosi in tre anni dal primo contatto con il morbo, fino alla quasi estinzione dell'umanità che ha portato i prezzi dei beni di prima necessità a schizzare alle stelle. In un segmento del film si vede un distributore di carburanti: la benzina costa 6,63 dollari al gallone.
Persino peggio
Un prezzo al litro da fine del mondo considerando che 20 anni fa la media sulla rete stradale Americana era di 2,88 dollari al gallone (0,74 dollari al litro). Eppure, gli autori non potevano sapere della crisi energetica che si sarebbe sviluppata un paio di decenni dopo. Per carità: non siamo alle prese con un virus mortale che ci trasforma in zombi assassini, però l'energia (e ciò che serve per produrla) costa parecchio cara.  A tal punto da superare la finzione di un film catastrofico.

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