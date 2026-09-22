Addio al più grande collezionista di Lamborghini

Albert Spiess è stato il più grande collezionista di automobili Lamborghini del mondo. Svizzero del Canton Grigioni, nel corso degli anni ha accumulato nel suo garage tutti modelli più esclusivi della casa di Sant'Agata Bolognese. Non se ne è lasciato sfuggire nessuno: edizioni limitate incluse.

Una passione unica

La passione per il marchio italiano è nata nel 1979 quando Spiess comprò una Countach LP400 S. Da allora non si è più fermato: Miura SV, Reventòn, Silhouette, Sesto Elemento, Veneno, Centenario, Siàn. Insomma, pensate a una Lamborghini e la troverete nel garage dell'imprenditore svizzero che non colleziona per speculare ma per passione vera. Le auto non sono state acquistate per essere poi rivendute, piuttosto, per essere guidate, vissute, godute.

Alimentari

La fortuna di Spiess è dovuta alla Albert Spiess AG, azienda di famiglia specializzata in salumi. Fondata nel 1909 da Albert Spiess-Thöny nel Canton Grigioni, nel corso dei decenni si è trasformata da bottega a solida realtà industriale divenendo punto di riferimento per la produzione di carne essiccata e insaccati. Nel 2008 entra a far parte del gruppo alimentare svizzero ORIOR dando inizio alla sua internazionalizzazione.

Il ricordo di Winkelmann

Stephan Winkelmann, AD di Lamborghini, ha voluto ricordare Spiess con un messaggio sui suoi profili social: "È raro che un singolo cliente lasci un'impronta così profonda nella storia di un marchio come ha fatto Albert con Lamborghini. Da quando sono entrato in Lamborghini nel 2005, abbiamo condiviso molti momenti speciali insieme. Anche durante gli anni in cui sono stato in Bugatti non ci siamo mai persi di vista, e non vedevo l'ora di rivedere Albert. Custodirò sempre questi ricordi e ricorderò Albert non solo per la sua straordinaria passione per le nostre auto, ma anche per la sua bontà, generosità e amicizia".