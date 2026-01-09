Logo SportMediaset

La Ferrari F1 di Michael Schumacher di Lego

La nota azienda di mattoncini ha realizzato una collezione che celebra la monoposto F2004 del più vincente pilota di sempre

di Redazione Drive Up
09 Gen 2026 - 13:43
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

La collaborazione tra il motorsport e Lego è ormai un legame consolidato e di successo. Da qualche anno il celebre marchio di mattoncini ha realizzato una linea di collezionabili a tema Formula 1. Dedicate - in particolare - alle icone del passato, presenta al suo interno memorabilia come la McLaren MP4/4 di Senna e la Williams FW14B di Mansell. Il 2026 vedrà l'arrivo della monoposto e del Pilota probabilmente più attesi: la Ferrari F2004 di Michael Schumacher
La più vincente
Il debutto del nuovo set è previsto per l'1 marzo 2026 e - con buone probabilità - riceverà un'accoglienza all'altezza dei nomi che si porta appresso. Il marchio e il pilota stesso sarebbero infatti già sufficienti per giustificarne il successo: la "Rossa" scelta da Lego è la più vincente di sempre in Formula 1 grazie a 15 successi in 18 gran premi. Il costo al pubblico dovrebbe essere di 69,90 euro e sarà composta da 735 mattoncini in totale.
Iconica
La F2004 sarà inserita all'interno della collezione "Icons" dedicata alle leggende della Formula 1. Inaugurata nel 2024 con la  McLaren MP4/4 di Ayrton Senna, è proseguita nel 2025 con la Williams FW14B di Nigel Mansell. L'arrivo della Ferrari di Schumacher - date le premesse - era dunque soltanto una questione di tempo. "Grazie a questa partnership, gli appassionati potranno ricreare e reimmaginare il mondo della Formula 1, mattoncino dopo mattoncino, approfondendo le complessità della meccanica e della tecnologia che stanno dietro a questo sport attraverso il gioco". ha dichiarato Emily Prazer, direttore commerciale della Formula 1.

