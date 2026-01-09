La Ferrari F1 di Michael Schumacher di Lego

La collaborazione tra il motorsport e Lego è ormai un legame consolidato e di successo. Da qualche anno il celebre marchio di mattoncini ha realizzato una linea di collezionabili a tema Formula 1. Dedicate - in particolare - alle icone del passato, presenta al suo interno memorabilia come la McLaren MP4/4 di Senna e la Williams FW14B di Mansell. Il 2026 vedrà l'arrivo della monoposto e del Pilota probabilmente più attesi: la Ferrari F2004 di Michael Schumacher.

La più vincente

Il debutto del nuovo set è previsto per l'1 marzo 2026 e - con buone probabilità - riceverà un'accoglienza all'altezza dei nomi che si porta appresso. Il marchio e il pilota stesso sarebbero infatti già sufficienti per giustificarne il successo: la "Rossa" scelta da Lego è la più vincente di sempre in Formula 1 grazie a 15 successi in 18 gran premi. Il costo al pubblico dovrebbe essere di 69,90 euro e sarà composta da 735 mattoncini in totale.

Iconica

La F2004 sarà inserita all'interno della collezione "Icons" dedicata alle leggende della Formula 1. Inaugurata nel 2024 con la McLaren MP4/4 di Ayrton Senna, è proseguita nel 2025 con la Williams FW14B di Nigel Mansell. L'arrivo della Ferrari di Schumacher - date le premesse - era dunque soltanto una questione di tempo. "Grazie a questa partnership, gli appassionati potranno ricreare e reimmaginare il mondo della Formula 1, mattoncino dopo mattoncino, approfondendo le complessità della meccanica e della tecnologia che stanno dietro a questo sport attraverso il gioco". ha dichiarato Emily Prazer, direttore commerciale della Formula 1.