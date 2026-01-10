Sergio Ramos si è regalato una Ferrari

Il difensore spagnolo ha mostrato sui social la sua nuova Ferrari 12Cilindri, una granturismo estrema spinta da un V12 aspirato da 6,5 litri. Un modello esclusivo che rappresenta uno degli ultimi baluardi della meccanica tradizionale firmata Maranello.

Potenza e prestazioni senza compromessi

Sotto il cofano pulsa il V12 da 830 CV, privo di qualsiasi supporto ibrido. Numeri che si traducono in uno 0-100 km/h in circa 2,9 secondi e in una velocità massima vicina ai 340 km/h. Prestazioni da vera supercar, abbinate però a quell’equilibrio tra sportività e comfort che da sempre caratterizza le grandi GT Ferrari.

Il richiamo del V12 nell’era elettrica

La scelta di Ramos non è casuale e riflette una tendenza sempre più diffusa tra collezionisti e appassionati: conservare il fascino dei motori aspirati, e in particolare del V12. In un mercato orientato verso l’ibrido e l’elettrico, la Ferrari 12Cilindri diventa così un manifesto di resistenza emotiva e tecnica, capace di celebrare il passato senza rinunciare alle prestazioni del presente.