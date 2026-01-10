Logo SportMediaset

Sergio Ramos si è regalato una Ferrari

Il difensore spagnolo entra nel ristretto club degli ultimi custodi del V12 aspirato scegliendo una Ferrari 12Cilindri, simbolo di potenza pura e tradizione italiana

di Redazione Drive Up
10 Gen 2026 - 10:09
© instagram

© instagram

Il difensore spagnolo ha mostrato sui social la sua nuova Ferrari 12Cilindri, una granturismo estrema spinta da un V12 aspirato da 6,5 litri. Un modello esclusivo che rappresenta uno degli ultimi baluardi della meccanica tradizionale firmata Maranello.
Potenza e prestazioni senza compromessi
Sotto il cofano pulsa il V12 da 830 CV, privo di qualsiasi supporto ibrido. Numeri che si traducono in uno 0-100 km/h in circa 2,9 secondi e in una velocità massima vicina ai 340 km/h. Prestazioni da vera supercar, abbinate però a quell’equilibrio tra sportività e comfort che da sempre caratterizza le grandi GT Ferrari.
Il richiamo del V12 nell’era elettrica
La scelta di Ramos non è casuale e riflette una tendenza sempre più diffusa tra collezionisti e appassionati: conservare il fascino dei motori aspirati, e in particolare del V12. In un mercato orientato verso l’ibrido e l’elettrico, la Ferrari 12Cilindri diventa così un manifesto di resistenza emotiva e tecnica, capace di celebrare il passato senza rinunciare alle prestazioni del presente.

