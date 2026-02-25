Atalanta-Borussia Dortmund, niente pranzo Uefa: i Percassi non "perdonano" su Inacio

Entrambe le società hanno avviato un contenzioso con la Fifa sulla questione. Molto diversa la posizione del Borussia Dortmund su Inacio, già convocato nelle Nazionali giovani azzurre fino all'Under 18. Così si è espresso Lars Ricken, dirigente giallonero sorpreso dalle parole di Percassi: "Il pranzo non c'è stato la settimana scorsa e non ci sarà nemmeno stavolta. La ragione è legata a Inacio: ora si solleva la questione sul trasferimento di un minore, ma noi abbiamo fatto tutto in modo dettagliato e la Fifa ci ha già confermato che abbiamo agito in maniera corretta. Samuele gioca con noi da un anno e mezzo, non ci era mai capitato che una cena tra vertici dei club non si svolgesse".