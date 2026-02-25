CHAMPIONS LEAGUE

Atalanta-Borussia Dortmund, niente pranzo Uefa: i Percassi non "perdonano" su Inacio

La dirigenza dei bergamaschi considera "irregolare" il trasferimento dell'attaccante allora 16enne nell'estate 2024, i tedeschi rassicurati dalla Fifa

di Paolo Borella
25 Feb 2026 - 15:05
videovideo

Molto prima della possibile remuntada, i rapporti fra Atalanta e Borussia Dortmund restano infuocati. Come accaduto una settimana fa per la gara d'andata, anche prima del match di ritorno dei playoff di Champions League a Bergamo non si è svolto il consueto pranzo istituzionale Uefa fra le due società a poche ore dalla sfida.

Perché non c'è stato il pranzo Uefa fra Atalanta e Borussia Dortmund?

 Le scintille risalgono a un anno e mezzo fa, quando Samuele Inacio, figlio dell'ex calciatore Pia, si è trasferito dall'Atalanta proprio al Borussia Dortmund. L'attaccante classe 2008 è al centro di una discussione fra le due società perché la famiglia Percassi ritiene che siano state violate le regole Fifa sul trasferimento dei minorenni.

Queste le parole di Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, prima della gara d'andata: "Credo ci sia stata una grande mancanza di rispetto nei nostri confronti. Brutto che un club di questo livello non voglia risolvere la questione. Il ragazzo è cresciuto da noi: c'è un periodo entro cui si può operare e loro hanno agito molto prima. Il Dortmund non può venire a sottrarre così un talento della cantera dell'Atalanta. Resta una ferita aperta e anche dal punto di vista legale siamo convinti di avere ragione".

Caso Inacio, la posizione del Borussia Dortmund

 Entrambe le società hanno avviato un contenzioso con la Fifa sulla questione. Molto diversa la posizione del Borussia Dortmund su Inacio, già convocato nelle Nazionali giovani azzurre fino all'Under 18. Così si è espresso Lars Ricken, dirigente giallonero sorpreso dalle parole di Percassi: "Il pranzo non c'è stato la settimana scorsa e non ci sarà nemmeno stavolta. La ragione è legata a Inacio: ora si solleva la questione sul trasferimento di un minore, ma noi abbiamo fatto tutto in modo dettagliato e la Fifa ci ha già confermato che abbiamo agito in maniera corretta. Samuele gioca con noi da un anno e mezzo, non ci era mai capitato che una cena tra vertici dei club non si svolgesse".

Inacio, Reggiani e Mané, gli italiani del Borussia Dortmund

 Non solo Inacio, il Borussia Dortmund può contare anche su altri italiani come i difensori Filippo Mané, classe 2005, scuola Novara, titolare nell'ultima gara della League Phase contro l'Inter ma assente a Bergamo per infortunio, e Luca Reggiani, classe 2008, cresciuto nel Sassuolo e che ha giocato dal 1' nelle ultime partite del Borussia e anche nell'andata contro l'Atalanta. 

Leggi anche

Dortmund, linea azzurra: Reggiani, Pià e Mané crescono all'ombra del muro giallo

champions league
atalanta
borussia dortmund

Ultimi video

01:48
Ecco i centrocampisti

Da Cristante a Pisilli: nuovi gol per la Roma

00:11
DICH PICCOLI PRE CONFERENCE LEAGUE PER SITO 25/2 DICH

Piccoli rilancia la Fiorentina in Europa: "Noi vogliamo la Coppa!"

01:02
DICH VANOLI PRE CONFERENCE LEAGUE PER SITO 25/2 DICH

Vanoli e la Conference League: "Esame di maturità, voglio la mentalità giusta"

02:03
CLIP CALLEGARI POST INTER-BODO 1-2 25/02 SRV

Callegari: "Inter provinciale e senza il sacro fuoco"

01:10
CLIP FERRERO SU TIFOSI PRE JUVENTUS-GALATASARAY 25/02 SRV

La Juve rimonta? Tifosi divisi: "Vinciamo 4-0, però…"

02:24
CLIP CALLEGARI SU POSSIBILITA RIMONTA JUVENTUS E ATALANTA 25/02 SRV

Callegari: "Atalanta e Juve rimontano se…"

01:02
CLIP FERRERO SU FORMAZIONE JUVE PRE GALATASARAY 25/02 SRV

Le ultime sulla formazione della Juve

02:22
Juve, tutto in una sera

Juve, tutto in una sera

02:34
"Chance? Poche, ma..."

"Chance? Poche, ma..."

01:50
Lo Stadium aspetta Yldiz

Lo Stadium aspetta Yldiz

01:43
Osimhen e la Juventus

Osimhen e la Juventus

01:16
Carnesecchi ottimista

Carnesecchi ottimista

01:52
L'Atalanta ci crede

L'Atalanta ci crede

01:40
Napoli aspetta i suoi big

Il Napoli aspetta i suoi big

01:45
Cercasi Capitan America

Cercasi Capitan America: cos'è successo a Pulisic?

01:48
Ecco i centrocampisti

Da Cristante a Pisilli: nuovi gol per la Roma

I più visti di Calcio

DICH CHIVU 1 SU VERGOGNA E GIORNALISTA NORVEGESE PRE BODO 23/02 ok SRV

Chivu contro il giornalista norvegese: "Ah, dice questa cosa e ride pure, complimenti…"

MCH BAYERN-EINTRACHT MCH

Il Bayern vince 3-2, ma la papera della difesa nel finale è da ridere

Keita: "Una vera impresa"

Keita: "Una vera impresa"

Beukema: "L'arbitro ci ha penalizzato"

Beukema: "L'arbitro ci ha penalizzato"

SRV RULLO INTER TRA SCUDETTO E RIMONTA - VIGILIA BODO CON CHIVU 23/2 SRV

La vigilia di Inter-Bodo: le scelte e le parole di Chivu

DICH CHIVU DA CONFERENZA 24/2 DICH

Chivu: "C'è amarezza, abbiamo perso lucidità e abbiamo fatto l'errore"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:20
Italia femminile, inizia percorso Mondiale. Soncin: "Chiaro il nostro obiettivo"
15:43
Inter, buone notizie verso il Genoa: Calhanoglu torna in gruppo. Fuori solo Lautaro
15:15
Bologna, Italiano: "Vietato sottovalutare il Brann. Quanto fatto dal Bodo ha insegnato molto"
15:03
Juventus, i convocati per il Galatasaray: la decisione su Bremer e Yildiz
13:35
Imolese Calcio, evasione per due milioni: denunciati i dirigenti