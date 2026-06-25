Videogiochi

La Ferrari Testarossa arriva su GTA 6

La Grotti Cheetah sarà disponibile all'interno della "Ultimate Edition" del gioco, al prezzo di 99,99 euro

di Redazione Drive Up
25 Giu 2026 - 09:08
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La scorsa notte era attesa da molti appassionati di videogiochi. E non solo. A mezzanotte del 25 giugno 2026, Rockstar Games ha ufficialmente aperto i preordini per Grand Theft Auto VI (GTA 6): probabilmente il titolo più atteso nella storia dell'intrattenimento digitale. Un mondo virtuale parallelo dove i riferimenti a fatti, personaggi, ed eventi realmente accaduti (sotto forma di parodia) si sprecano. Le automobili sono una componente fondamentale delle meccaniche di gioco.
Cavallino
Sin dal primo capitolo della saga, gli istrionici sviluppatori hanno inserito vetture palesemente ispirate a icone sportive del passato e del presente. In questo nuovo episodio, è stato annunciato il ritorno di un vero e proprio mito: la Grotti Cheetah del '95. Si tratta di un modello che riproduce - fedelmente - le fattezze di una Ferrari Testarossa. Visivamente, l'interpretazione grafica è pressoché identica al mito degli anni '80 e '90, e c'è persino un logo che richiama il Cavallino rampante.
Costoso
La Grotti sarà una delle vetture "bonus" disponibili con l'acquisto della Ultimate Edition. La versione più completa e costosa del gioco, offerta a 99,99 euro. Nell'universo di GTA, i riferimenti alle automobili non si esauriscono con la sola Ferrari. Altre riproduzioni - più o meno riuscite - riguardano la Ford Mustang, Chevrolet, numerosi pick-up, Jeep e altri modelli riconoscibili per tutti coloro che sono appassionati di automobili o abbiano familiarità con i gusti degli Americani.

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