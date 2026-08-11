EURO 2032

Milano: il nuovo San Siro rischia di non essere pronto e Euro 2032 si allontana

La Figc dovrà scegliere 5 stadi che si andranno ad aggiungere a quelli messi a disposizione dalla Turchia

11 Ago 2026 - 09:41
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

La città con più tradizione calcistica in Italia, con due delle squadre più vincenti e riconosciute in giro per il mondo, potrebbe non figurare tra le sedi ospitanti dell'Europeo casalingo (e della Turchia) che di disputerà nel 2032. Sembra utopistico, e qualsiasi amante del calcio si augura che ciò non accada, ma ci sono varie ragioni per il cui il dossier legato allo stadio di Milano desta preoccupazione negli ambienti della Figc e non assicura, almeno per il momento, alla città di Milano un posto tra le 5 sedi italiane di Euro 2032.

Nuovo San Siro

 Il caro vecchio Meazza è fuori dalla corsa, perciò si punterà tutto sul tanto discusso nuovo San Siro. ll progetto non è in discussione, le tempistiche sì. La previsione della fine dei lavori per giugno del 2031 (data richiesta dalla Uefa) dovrà essere rigorosa, poiché anche il minimo cambio di programma potrebbe risultare, in positivo o in negativo, decisivo per la candidatura di Milano. Il percorso è lungo e gli ostacoli non mancheranno: si dovrà passare attraverso la presentazione, il Piano Attuativo, la fase delle osservazioni e lo studio di impatto ambientale, prima di arrivare all'approvazione finale del Piano Attuativo e al conseguente inizio dei lavori previsto per il 2028. Milano e il nuovo San Siro devono velocizzare il passo, anche perché il prossimo 1 ottobre la Federazione dovrà indicare alla Uefa le 5 città e i relativi stadi candidati (con la possibilità di inserire alcune riserve).

Leggi anche

Caos Palermo, società contro il Comune per la ristrutturazione del Barbera: stop al progetto, Euro32 a rischio

Le altre candidature

 In barba a chi ne fa esempio di pigrizia e disorganizzazione, Roma arriverà al prossimo ottobre con due candidature fortissime: quella dello Stadio Olimpico (da ristrutturare) e quella del nuovo stadio a Pietralata, il cui iter viaggia con un anno di vantaggio rispetto a quello di San Siro. Oltre alla Capitale, la lista continua a essere lunga: lo Juventus Stadium è certo di esserci, a Napoli e a Firenze sono pronti a fare importanti interventi di ristrutturazione, e poi ci sono Palermo, Bologna, Bari, Genova, Lecce, Salerno, Torino e Verona, tutte con dei progetti da non sottovalutare. 

milano
europei 2032
italia

Ultimi video

01:58
Nazionale senza tregua

Nazionale senza tregua

00:22
Inter Coppa Italia 2026

Torna la Coppa Italia: i trentaduesimi di finale dal 14 agosto su Mediaset

01:01
MCH DIOMANDE REAL MADRID 10/8 MCH

Yan "mister 140 milioni" Diomandé: le prime immagini al Real

01:36
DICH DIANA BIANCHEDI MEDICO PER SITO 10/8 DICH

L'ipotesi Nazionale e non solo: la Diana Bianchedi, medico, che in pochi conoscono…

01:45
Marrucci: "Ecco i giocatori rientrati dai Mondiali. Chi giocherà alla prima di Serie A e chi andrà via"

Marrucci: "Ecco i giocatori rientrati dai Mondiali. Chi giocherà alla prima di Serie A e chi andrà via"

03:26
Marrucci dà i voti alle big: "C'è una squadra che funziona a meraviglia. Un allenatore ha iniziato malissimo"

Marrucci dà i voti alle big: "C'è una squadra che funziona a meraviglia. Un allenatore ha iniziato malissimo"

02:39
Serie A, si riparte

Serie A, si riparte

02:05
Il "vecchio" e il giovane

Il "vecchio" e il giovane

01:22
Atalanta in crescita

Atalanta in crescita

02:05
Azzurro = polemiche

Azzurro = polemiche

02:07
Gli strappi di Big Rom

Gli strappi di Big Rom

02:03
Juve, cantiere aperto

Juve, cantiere aperto

02:14
Inter, primo bilancio

Inter, primo bilancio

00:23
CLIP OMAGGIO ARGENTINOS-RACING A MESSI PER SITO 10/8 SRV

L'omaggio di Argentinos-Racing a Messi

00:50
MCH ARGENTINA OMAGGIO JORGE MESSI MCH

Tigre e River Plate rendono omaggio a Jorge Messi

01:58
Nazionale senza tregua

Nazionale senza tregua

I più visti di Calcio

MCH INTER - JUVE AMICHEVOLE PERTH MCH

Inter-Juve 2-1: gli highlights della vittoria nerazzurra

HL CHELSEA - MILAN GIACARTA SRV

Milan-Chelsea: guarda gli highlights

Ecco la nuova Italia

Ecco la nuova Italia del Mancio

MCH DIOMANDE REAL MADRID 10/8 MCH

Yan "mister 140 milioni" Diomandé: le prime immagini al Real

Inter tutti al top

Inter tutti al top

Il poker dei "campioni"

Il poker dei "campioni"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:08
Amichevole Juventus-Palermo, le formazioni ufficiali: Yildiz titolare e capitano, c'è Alajbegovic
10:34
Caos Fifa, Trump. "Sostituire Infantino sarebbe un errore madornale"
09:31
L'Uefa lancia un archivio di decisioni arbitrali 'Clear Line'
22:11
Dopo 3 anni di guerra il calcio torna a Gaza e in Palestina, a settembre il via
20:43
Djimsiti saluta Bergamo e l'Atalanta: "Una casa che mi porto dentro"