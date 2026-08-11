Milano: il nuovo San Siro rischia di non essere pronto e Euro 2032 si allontana

Il caro vecchio Meazza è fuori dalla corsa, perciò si punterà tutto sul tanto discusso nuovo San Siro. ll progetto non è in discussione, le tempistiche sì. La previsione della fine dei lavori per giugno del 2031 (data richiesta dalla Uefa) dovrà essere rigorosa, poiché anche il minimo cambio di programma potrebbe risultare, in positivo o in negativo, decisivo per la candidatura di Milano. Il percorso è lungo e gli ostacoli non mancheranno: si dovrà passare attraverso la presentazione, il Piano Attuativo, la fase delle osservazioni e lo studio di impatto ambientale, prima di arrivare all'approvazione finale del Piano Attuativo e al conseguente inizio dei lavori previsto per il 2028. Milano e il nuovo San Siro devono velocizzare il passo, anche perché il prossimo 1 ottobre la Federazione dovrà indicare alla Uefa le 5 città e i relativi stadi candidati (con la possibilità di inserire alcune riserve).