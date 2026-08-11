Ipotesi

Ford ha un'idea: una Mustang berlina

L'ipotesi di una versione familiare dell'iconica muscle car non è da escludere a priori

di Redazione Drive Up
11 Ago 2026 - 09:26
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© Ufficio Stampa

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La Ford Mustang è un'icona rimasta immutata nel tempo. A parte qualche deriva commerciale (la versione EcoBoost) e l'uso arrogante del nome come leva di marketing (la Mustang Mach-E elettrica), si tratta di una vettura che propone lo stesso ingrediente da decenni: motore V8 aspirato. Una ricetta che condensa tutta l'identità USA, che ora potrebbe ricevere una variazione sul tema.
Berlina
Sembra infatti che il marchio americano stia pensando di ampliare la gamma Mustang con una berlina. E, secondo le indiscrezioni, è molto più di un'idea: un primo prototipo sarebbe già stato visionato da alcuni concessionari. Sono avanti persino con il nome: Mach-4. L'obiettivo dell'Ovale blu - con quest'operazione - è di tornare a presidiare un segmento, seppur insidiato dai SUV, comunque ancora richiesto e presidiato dalla concorrenza.
V8
Per realizzare il progetto, la base tecnica offerta dalla Mustang fastback è già un ottimo punto di partenza. Certo, sarebbero necessari alcuni interventi per migliorare la rigidità della scocca, un investimento comunque contenuto rispetto allo sviluppo di una nuova architettura. Per quanto riguarda i motori, con ogni probabilità la gamma sarà speculare a quanto già disponibile: 2.3 litri EcoBoost per la versione d'accesso, e 5.0 litri V8 aspirato per il massimo delle prestazioni. Magari, con il cambio manuale.

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