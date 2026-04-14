WEC prologo

La Ferrari parte forte e sogna in grande a Imola

Le tre 499P davanti a tutti nella giornata di test: il più veloce è Antonio Fuoco

di Simone Redaelli
14 Apr 2026 - 21:44
© Ufficio Stampa

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Tre Ferrari davanti a tutti nel prologo del Wec. A Imola la squadra di Maranello sogna in grande nella giornata di test alla vigilia dell’inizio della stagione nel weekend. Sul circuito del Santerno, in un martedì condizionato dalla leggera pioggia, il più veloce è stato Antonio Fuoco che nella sessione pomeridiana ha fermato il cronometro sull’1’31”177 con la 499P numero 50. “Prima fila” condivisa con la #83 di un Kubica in grande forma staccato di soli 126 centesimi. Terzo posto per Giovinazzi, a due decimi.
Segnali positivi
Tanta velocità nel giro secco e un’ottimo passo: tutti segnali positivi in vista della 6 Ore di domenica dove è atteso il tutto esaurito sugli spalti. Partire davanti sarà fondamentale visto che le opportunità di sorpasso all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola sono davvero poche. Si sogna così una tripletta tutta rossa.
Tutti dietro
E gli avversari? Inseguono. Quarto posto nella Session 2 per la BMW #20, a mezzo secondo, davanti alle due Alpine. Poi ecco la Peugeot #94 e debutto in chiaroscuro per la nuovissima Toyota TR010 Hybrid. Aston Martin Hypercar #009 fermata, invece, da un incidente nella mattinata al Tamburello con Marco Sorensen. Ora due giorni di pausa e si torna in pista venerdì per i primo turni di libere per dare via al weekend di gara.

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