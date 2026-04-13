Alla Tosa arrivano i... tortellini: cordolo speciale a Imola

“Questa è stata per me un’esperienza molto interessante perché ho potuto vivere l’autodromo in una maniera del tutto nuova, lavorando per due giorni su un supporto davvero singolare – ha dichiarato Marco Alpi -. Ho avuto inoltre l’occasione di lasciare, attraverso l’arte, all’autodromo e alla città gli stessi tortellini e garganelli con cui sono cresciuto sin da piccolo”.