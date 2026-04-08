Il dirigibile Goodyear torna nei cieli italiani

Una leggenda dei cieli sta per tornare in Italia. Chi vuole, potrà ammirare il dirigibile Goodyear - uno dei pochissimi ancora operativi nel mondo - dal 17 al 19 aprile in occasione della 6 ore di Imola. Gara inaugurale della stagione 2026 del WEC. "Europe" (nome del dirigibile) è di base a Essen, in Germania, ed è l'unico della "flotta" del marchio americano a essere ormeggiato nel Vecchio Continente.

Una lunga storia

I dirigibili Goodyear sono uno dei simboli più riconoscibili del costruttore di pneumatici da più di 100 anni. Il primo decollò nel 1912, ce ne fu un secondo nel 1916 e un terzo nel 1925. Quest'ultimo fu il primo esemplare commerciale non rigido alimentato con elio. Negli anni '60 iniziarono a essere utilizzati per le riprese di eventi sportivi, le corse automobilistiche in particolare. «Il dirigibile Goodyear è uno dei simboli più iconici delle corse» ha dichiarato Jan-Piet van Kesteren, Managing Director EMEA del produttore di pneumatici. «Vederlo volare sopra circuiti del WEC è sempre un momento speciale per gli appassionati».

Uno di quattro

Lungo 75 metri e alto 17,4, può trasportare fino a 14 passeggeri e ha autonomia a sufficienza per restare in volo fino a 22 ore consecutive. La velocità massima - rispetto ad altri tipi di velivoli - è limitata a soli 125 km/h e anche l'altitudine non è proprio da volo di linea: "solo" 3 mila metri. La sua quota ideale di crociera, però, è attorno ai 300 metri di altezza. In questo modo può essere osservato - e farsi ammirare - da terra senza alcuna difficoltà.