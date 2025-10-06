Dacia Duster e Bigster: arriva l'ibrido GPL 4X4

Motore posteriore con cambio a due marce

Il nuovo 4x4 elettrificato non si limita ad aggiungere un motore sull’asse posteriore. L’unità elettrica, capace di 31 CV di picco e 87 Nm di coppia, è abbinata a un cambio a due rapporti con frizione di disaccoppiamento. In questo modo si eliminano gli attriti quando non serve, massimizzando efficienza e riducendo consumi. La prima marcia permette di sfruttare tutta la coppia fino a 70 km/h, garantendo un comportamento in fuoristrada molto vicino a quello del 4x4 tradizionale, ma con emissioni e consumi ridotti.