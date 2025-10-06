Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Innovazioni

Dacia Duster e Bigster: arriva l'ibrido GPL 4X4

Niente più trazione integrale meccanica per Duster e Bigster, al suo posto un sistema ibrido di nuova generazione che promette una precisione inedita

06 Ott 2025 - 14:42
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Dacia abbandona definitivamente il tradizionale 4x4 meccanico con albero di trasmissione, sostituendolo con un sistema ibrido che unisce trazione integrale, elettrificazione e persino alimentazione GPL. Una scelta obbligata dalle normative sempre più severe sulle emissioni, ma anche un’occasione per proporre una soluzione innovativa che mantiene intatte le doti off-road di Duster e Bigster.

Al posto dell’albero di trasmissione, un motore elettrico è stato posizionato sull’asse posteriore, creando un sistema più leggero, efficiente e versatile. Così nasce l’Hybrid-G 150, un progetto unico nel panorama automobilistico che mette insieme un motore termico, due motori elettrici, e serbatoio GPL in un mix senza precedenti.

Motore posteriore con cambio a due marce
Il nuovo 4x4 elettrificato non si limita ad aggiungere un motore sull’asse posteriore. L’unità elettrica, capace di 31 CV di picco e 87 Nm di coppia, è abbinata a un cambio a due rapporti con frizione di disaccoppiamento. In questo modo si eliminano gli attriti quando non serve, massimizzando efficienza e riducendo consumi. La prima marcia permette di sfruttare tutta la coppia fino a 70 km/h, garantendo un comportamento in fuoristrada molto vicino a quello del 4x4 tradizionale, ma con emissioni e consumi ridotti.

Il sistema complessivo combina un motore turbo benzina 1.2 da 140 CV, un motore elettrico anteriore, il motore elettrico posteriore, una batteria da 0,8 kWh e una bombola GPL da 50 litri, a cui si aggiunge il serbatoio di benzina. La trasmissione anteriore è affidata a un cambio automatico doppia frizione a bagno d’olio, mentre sull’asse posteriore debutta il nuovo cambio a due rapporti.

Dacia Bigster e Duster: il nuovo sistema 4X4 è un ibrido geniale

1 di 16
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Versatilità e autonomia da record
Nonostante si tratti tecnicamente di un mild hybrid, il sistema consente fino al 60% di guida elettrica in città, sfruttando il motore posteriore quando la batteria è carica. Duster e Bigster possono così muoversi in silenzio nelle partenze o nelle manovre, offrendo un’esperienza inedita rispetto a un 4x4 con architettura tradizionale.

Le modalità di guida disponibili coprono ogni scenario: Eco privilegia l’utilizzo elettrico, Auto affida le scelte al sistema, Snow ottimizza la trazione su fondi scivolosi, Mud/Ruts è dedicata al fuoristrada più impegnativo, mentre Lock forza l’impiego costante del motore posteriore. Non manca  l'Hill Descent Control, che gestisce le discese più ripide recuperando energia in frenata e migliorando la sicurezza.

Disponibilità 
La vera novità sta nell’unicità del pacchetto: nessun altro costruttore propone oggi un sistema che combina trazione integrale, elettrificazione e GPL. Per Dacia, questo diventa un tratto distintivo che potrebbe attrarre una nuova fascia di clienti attenti sia alla mobilità sostenibile sia alle prestazioni off-road.

Le versioni GPL dell’Hybrid-G 150 saranno ordinabili già dalla fine del 2025, mentre quelle a benzina arriveranno a metà 2026. Con questa mossa, Dacia non solo adegua i suoi modelli alle normative, ma alza l’asticella dell’innovazione, trasformando il concetto di 4x4 in una nuova esperienza di guida.

dacia
dacia duster

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

03:11
I Signori dell'Auto: Armand Peugeot

I Signori dell'Auto: Armand Peugeot

02:28
R4 SRV DACIA HIPSTER CONCEPT PARIGI SRV

Dacia presenta Hipster: il concept di una e-car europea

04:00
BMW M5 Touring

BMW M5 Touring

04:03
Volvo EX90

Volvo EX90, l'ammiraglia a zero emissioni del marchio svedese

15:43
La puntata del 2 ottobre #DriveUp

La puntata del 2 ottobre #DriveUp

01:57
L'offerta di KGM: qualità e un'ampia gamma

L'offerta di KGM: qualità e un'ampia gamma

01:25
Tensor Robocar, il taxi personale autonomo

Tensor Robocar, il taxi personale autonomo

02:11
Nuovo arrivo in Italia: ecco Geely con due nuove auto

Nuovo arrivo in Italia: ecco Geely con due nuove auto

02:11
La Ecto Mobile, una Cadillac da "acchiappafantasmi"

La Ecto Mobile, una Cadillac da "acchiappafantasmi"

02:43
Salone Auto Torino 2025: tante novità e nuovi arrivi

Salone Auto Torino 2025: tante novità e nuovi arrivi

02:57
Nuova Citroen C5 Aircross, la seconda generazione

Nuova Citroen C5 Aircross, la seconda generazione

01:31
L'editoriale: Gruppo Volkswagen, una crisi da oltre 5 miliardi

L'editoriale: Gruppo Volkswagen, una crisi da oltre 5 miliardi

02:38
MAG SRV AUDI Q3 PALERMO SRV

Il racconto della nuova Audi Q3

25:51
Puntata del 27 settembre #DriveUp

Puntata del 27 settembre #DriveUp

04:05
Corvette E-Ray

Corvette E-Ray

03:11
I Signori dell'Auto: Armand Peugeot

I Signori dell'Auto: Armand Peugeot

I più visti di Drive Up

Il garage dei sogni di Ibrahimovic: Ferrari, Porsche e... Volvo

Ecco la nuova Ferrari F80

Ecco la nuova Ferrari F80

La Lancia Delta HF Integrale di Vasco Rossi all'asta

Nuova Audi Q3 Sportback: stile coupè e tecnologia da ammiraglia

Tanti auguri Ibra! E per il suo compleanno Zlatan si regala una Ferrari F80

Vasco Rossi mette in vendita la sua Lancia Delta HF Integrale del 1992

Notizie del giorno
Vedi tutti
Rullo Napoli Hojlund OK OK
16:45
Il Napoli si innamora di Højlund
16:44
Milan, si lavora al rinnovo di Tomori
16:40
L'Audi Q4 e-tron costa meno con l'incentivo
16:30
Nba, Kyrie Irving: "Non chiedetemi più quando tornerò in campo"
Lazio – Zaccagni
16:22
Lazio, Zaccagni fuori tre settimane