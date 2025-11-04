Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Best seller

La Dacia Duster ha nuovi motori ibridi e a GPL (e costa 19.900 euro)

Il SUV più venduto della rete Dacia cambia sotto il cofano: per il model year 2026 arrivano nuove motorizzazioni mild e full hybrid, più efficienti e brillanti, mentre il GPL amplia la propria offerta con una versione automatica e a trazione integrale, soluzione inedita nel segmento

di Redazione Drive Up
04 Nov 2025 - 11:35
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

La Dacia Duster continua a costruire la sua popolarità sulle basi che l’hanno resa apprezzata e desiderata da molti automobilisti europei. Prezzi accessibili, concretezza e la capacità di offrire tecnologie utili senza fronzoli. Per il 2026 la gamma si aggiorna con una proposta di motori più moderna e orientata al risparmio, introducendo nuove soluzioni elettrificate e ampliando l’offerta a GPL, a conferma della vocazione della Duster a contenere i costi di utilizzo nel tempo.
Nuovo mild hybrid
La novità immediatamente disponibile è la mild hybrid da 140 cavalli. Evoluzione del precedente mille-due a ciclo Miller, abbina l’assistenza elettrica a 48 volt a un cambio manuale a sei rapporti. La spinta è più decisa e la media WLTP rimane entro valori che promettono di alleggerire i costi di viaggio. Per chi cerca il massimo dell’efficienza, la full hybrid 155 eredita l’architettura della precedente ibrida e abbina un quattro cilindri 1.6 aspirato a due motori elettrici e a un inedito cambio automatico elettrificato. Rispetto alla mild hybrid offre consumi più contenuti e una guida più rilassata in città, grazie alla capacità di procedere a zero emissioni per brevi tratti.
Avanti con il GPL
Nel corso delle prossime settimane tornerà ordinabile la bifuel Eco-G 120, ora con il nuovo 1.2 turbo a GPL, più potente del tre cilindri precedente ma sempre fedele alla filosofia del risparmio. In arrivo anche la variante probabilmente più attesa da molti clienti: la Hybrid-G 150 4x4 Automatica, una Duster che combina mild hybrid, GPL e trazione integrale, affiancando al turbo tre cilindri anteriore un secondo motore elettrico sull’asse posteriore. Una configurazione originale nel panorama dei SUV compatti, che promette consumi contenuti anche lontano dall’asfalto.
Si parte da 19.900 euro
Il prezzo d'attacco è fissato a 19.900 euro e la full hybrid da 26.650 euro. L’unico ritocco riguarda le versioni più equipaggiate Journey ed Extreme, che aumentano di appena 50 euro. Peraltro, proprio gli allestimenti superiori ricevono migliorie funzionali, come il supporto lombare per il guidatore e l’Adaptive Cruise Control abbinato alle motorizzazioni ibride.

Ti potrebbe interessare

dacia
dacia duster
duster
duster 4x4
nuovo duster
prezzo dacia duster
dacia duster trazione integrale
dacia duster gpl
dacia duster hybrid
dacia duster prezzo

Ultimi video

01:31
intervista magni eicma SRV

Magri: "Tanti giovani all'Eicma, che orgoglio"

15:56
La puntata del 30 ottobre #DriveUp

La puntata del 30 ottobre #DriveUp

26:16
Puntata del 1 novembre #DriveUp

Puntata del 1 novembre #DriveUp

04:33
My Dacia Road, Episodio 3: Matera

My Dacia Road, Episodio 3: Matera

02:03
EICMA, tutto pronto per l'edizione 82° dal 6 al 9 novembre

EICMA, tutto pronto per l'edizione 82° dal 6 al 9 novembre

02:07
Honda Prelude, design essenziale e aerodinamico

Honda Prelude, design essenziale e aerodinamico

02:40
Auto super, anzi da...Supereroe: le Batmobili nei film

Auto super, anzi da...Supereroe: le Batmobili nei film

02:03
Il lusso secondo Lexus, un'esperienza multisensoriale a Madrid

Il lusso secondo Lexus, un'esperienza multisensoriale a Madrid

02:23
Nuova Alfa Romeo Tonale, un simbolo di italianità

Nuova Alfa Romeo Tonale, un simbolo di italianità

02:29
La prova in Pista a Fiorano della Ferrari 296 Speciale

La prova in Pista a Fiorano della Ferrari 296 Speciale

01:35
L'editoriale: i problemi dell'IVA, la normativa sull'omologazione

L'editoriale: i problemi dell'IVA, la normativa sull'omologazione

00:13
Rental Ferrari crash

Rental Ferrari crash

01:26
MASERATI CARABINIERI SRV

La MCPura si arruola nei Carabinieri

01:21
PILLS SRV MICHELIN ( IB) SRV

Le novità all-season di Michelin

01:11
intervista meda eicma SRV

Meda: "L'Eicma è passione, ecco perché"

01:31
intervista magni eicma SRV

Magri: "Tanti giovani all'Eicma, che orgoglio"

I più visti di Drive Up

Tutte le auto di Jannik Sinner

La Lamborghini di Cristiano Ronaldo Jr.

Jannik Sinner torna numero 1: ecco tutte le sue auto

Meno di 20.000 Euro per una Ferrari o una Lamborghini

Il 98% delle auto immatricolate in Norvegia è elettrico (e arrivano le tasse)

Puntata del 1 novembre #DriveUp

Puntata del 1 novembre #DriveUp

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
d'aversa
11:43
D'Aversa pronto per la Fiorentina. Intanto la squadra a Galloppa ad interim
11:41
Bosch tra passato e un futuro più sicuro con l'ABS
Fiorentina, l'addio di Pioli è sempre più vicino
11:50
Pioli non è più l'allenatore della Fiorentina: l'esonero è ufficiale
11:37
SV-7GX, a Eicma l'anteprima mondiale della crossover sportiva e tecnologica
11:37
Suzuki SV-7GX, mix tra naked sportiva e Adventure Tourer