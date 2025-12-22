Supercoppa Italiana: Napoli-Bologna Bologna e Napoli si giocano tutto a Riad

L'Arabia Saudita sarà il palcoscenico di una finale inedita, Italiano sfida Conte per il trofeo
Antonio Conte contro Vincenzo Italiano, il Napoli contro il Bologna, la vincitrice dello scudetto contro quella della Coppa Italia. Alle 20 italiane, in diretta su Italia 1 e su Sportmediaset.it, Riad ospiterà un'entusiasmante finale della Supercoppa Italiana, che sarà anche la prima nella storia dei rossoblù: gli azzurri vogliono vincere la competizione per la terza volta e sono favoriti, ma le tante assenze possono scombinare i piani. Dopo aver eliminato l'Inter, il Bologna sogna l'impresa.
Da un lato c'è un club che vuole fare la storia, dall'altro una società che vuole confermarsi e bissare lo scudetto ottenuto pochi mesi fa. Riad e l'Arabia Saudita ospitano una finale di Supercoppa Italiana che ci consenta tantissimi temi e, dopo le uscite di scena del Milan e dell'Inter, vedrà sfidarsi le vincitrici della Serie A (Napoli) e della Coppa Italia (Bologna). I rossoblù continuano a fare la storia con Vincenzo Italiano e, per la primissima volta, si giocano questo trofeo. Sin qui il Bologna ha vinto due finali in gara secca su due, nella sua storia (1974 e 2025), tre contando anche lo spareggio-scudetto contro l'Inter di Helenio Herrera negli anni Sessanta. Deve invece sfatare un piccolo tabù il Napoli, che ha trionfato in sole due finali (su sei): 1990 con Maradona e 2014 con Mazzarri. Conte ha conquistato tre vittorie (su otto) in una finalissima, in carriera, e sfida una sua bestia nera: italiano l'ha battuto per 2-0 nel match di campionato, scatenando la furia del tecnico e il suo cambio di modulo.
Il 3-4-3, nato proprio dopo il tonfo coi rossoblù, sarà confermato nonostante le tante assenze: out Meret, De Bruyne, Anguissa, Gilmour e Beukema (contusione al piede), in dubbio Olivera. Sulla sinistra può dunque giocare Spinazzola, con Politano sull'altra fascia e McTominay in mezzo. Probabile l'impiego di Elmas da ala, con Neres, mentre in difesa riecco Juan Jesus: affiancherà Di Lorenzo e Rrahmani, è in pole su Buongiorno. Il Bologna, che vuole fare nuovamente la storia dopo il trionfo in Coppa Italia, è galvanizzato dal successo sull'Inter e ha perso Bernardeschi: frattura della clavicola. Italiano si prepara dunque a rilanciare Cambiaghi, al suo fianco Orsolini e Odgaard con Castro centravanti. Moro è in pole per affiancare Pobega, Holm e Miranda sulle fasce con Heggem-Lucumì centrali. I rossoblù proveranno il tutto per tutto e sono imbattuti, contro il Napoli, da cinque gare. Basterà per fare la storia, oppure trionferà chi ha vinto lo scudetto? La sentenza a partire dalle 20 italiane, in diretta da Riyad e sulle frequenze di Italia 1.