Supercoppa Italiana: Napoli-Bologna Bologna e Napoli si giocano tutto a Riad

Il 3-4-3, nato proprio dopo il tonfo coi rossoblù, sarà confermato nonostante le tante assenze: out Meret, De Bruyne, Anguissa, Gilmour e Beukema (contusione al piede), in dubbio Olivera. Sulla sinistra può dunque giocare Spinazzola, con Politano sull'altra fascia e McTominay in mezzo. Probabile l'impiego di Elmas da ala, con Neres, mentre in difesa riecco Juan Jesus: affiancherà Di Lorenzo e Rrahmani, è in pole su Buongiorno. Il Bologna, che vuole fare nuovamente la storia dopo il trionfo in Coppa Italia, è galvanizzato dal successo sull'Inter e ha perso Bernardeschi: frattura della clavicola. Italiano si prepara dunque a rilanciare Cambiaghi, al suo fianco Orsolini e Odgaard con Castro centravanti. Moro è in pole per affiancare Pobega, Holm e Miranda sulle fasce con Heggem-Lucumì centrali. I rossoblù proveranno il tutto per tutto e sono imbattuti, contro il Napoli, da cinque gare. Basterà per fare la storia, oppure trionferà chi ha vinto lo scudetto? La sentenza a partire dalle 20 italiane, in diretta da Riyad e sulle frequenze di Italia 1.