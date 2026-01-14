Logo SportMediaset

La BMW M3 elettrica avrà un finto cambio

Tra le funzioni ci sarà la possibilità di disaccoppiare i due motori anteriori, rendendola una trazione posteriore pura

di Redazione Drive Up
14 Gen 2026 - 08:44
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Il reparto M di BMW lavora da anni allo sviluppo di una gamma di automobili che trasferisca la piena esperienza di guida sportiva dal motore termico a quello elettrico. Non un compito facile, soprattutto perché il percorso di elettrificazione non sta soddisfando le aspettative e le resistenze tra i consumatori sono superiori quando si parla della sfera più emozionale della guida. Sarà una bella sfida.

BMW M3 elettrica: quattro motori per divertirsi

© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Non dar per scontato
A Monaco di Baviera sono consapevoli che prestigio e tradizione perdono quasi d'importanza, se si fa affidamento soltanto su di loro, quando si parla di automobili elettriche. La M3 è un'icona, forse persino la BMW più nota e desiderata di tutte. L'impegno per realizzarne una versione elettriche all'altezza è stato intenso. Arriverà nel 2027 e proporrà soluzioni inedite che dovrebbero poi essere replicate anche sulle successive M a zero emissioni.
Quattro motori
I motori elettrici saranno quattro: uno per ogni ruota. Tra le funzionalità promesse, la possibilità di disaccoppiare quelli anteriori, in modo da rendere la M3 a sola trazione posteriore. Trasformandola in una vera auto sportiva. BMW anticipa di aver integrato anche un'innovativa simulazione che replica il funzionamento del cambio e - grazie a un sintetizzatore a bordo - il suono del suo motore 3.0 litri sei cilindri in linea. Ad alimentare il tutto, una batteria da 100 kWh di ultima generazione. Le premesse sono entusiasmanti, vedremo se si tradurranno in emozioni una volta seduti al posto di guida.

bmw m3
elettrica
cambio

