La BMW M3 elettrica avrà un finto cambio

Non dar per scontato

A Monaco di Baviera sono consapevoli che prestigio e tradizione perdono quasi d'importanza, se si fa affidamento soltanto su di loro, quando si parla di automobili elettriche. La M3 è un'icona, forse persino la BMW più nota e desiderata di tutte. L'impegno per realizzarne una versione elettriche all'altezza è stato intenso. Arriverà nel 2027 e proporrà soluzioni inedite che dovrebbero poi essere replicate anche sulle successive M a zero emissioni.

Quattro motori

I motori elettrici saranno quattro: uno per ogni ruota. Tra le funzionalità promesse, la possibilità di disaccoppiare quelli anteriori, in modo da rendere la M3 a sola trazione posteriore. Trasformandola in una vera auto sportiva. BMW anticipa di aver integrato anche un'innovativa simulazione che replica il funzionamento del cambio e - grazie a un sintetizzatore a bordo - il suono del suo motore 3.0 litri sei cilindri in linea. Ad alimentare il tutto, una batteria da 100 kWh di ultima generazione. Le premesse sono entusiasmanti, vedremo se si tradurranno in emozioni una volta seduti al posto di guida.