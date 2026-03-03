Milano-Cortina, Deromedis: "Spero mio oro aiuti ski cross a crescere"

"Questa medaglia spero che aiuti lo ski cross a crescere, come per me è stata una svolta scoprire questo sport. Sono sicuro che per tanti ragazzi può essere la stessa cosa. Dietro l'atleta c'è un mondo, tutto deve funzionare alla perfezione: negli sci come nei motorsport, se la macchina non va non si vincono le gare. Le condizioni erano veramente difficili, siamo stati gli unici a riuscire a fare la differenza, siamo stati fortunati ad avere bravi tecnici che ci hanno permesso di andare forte". Lo ha detto Simone Deromedis, oro nello ski cross a Milano Cortina 2026, intervenendo alla festa che Predaia, in Trentino, ha organizzato per il ritorno a casa per il suo 'ragazzo d'oro'. A sorpresa è salito sul palco il campione di sci alpino Kristian Ghedina che ha rivolto parole di apprezzamento all'olimpionico.