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L'unica Porsche Cayenne cabriolet è stata venduta all'asta

Una versione del SUV tedesco modificato con tetto in tela è stata "battuta" per 11 mila dollari

di Redazione Drive Up
29 Mag 2026 - 12:22
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© Foto da web

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In California, qualcuno ha guardato una Porsche Cayenne di prima generazione e ha pensato che la ricetta perfetta per migliorarlo fosse trasformarlo in una station wagon cabriolet con tanto di fiancate in finto legno. La cosa più sorprendente, però, è che l'auto sia stata recentemente venduta all'asta per l'incredibile cifra di 11.315 dollari.
Unica
Il trapianto radicale è opera della Newport Convertible Engineering, una carrozzeria californiana nota per i suoi tagli drastici ai tetti delle vetture di lusso. Il SUV di Stoccarda ha perso gran parte della sua carrozzeria originale per fare spazio a una capote ripiegabile in tela. Per completare l'opera in pieno stile rétro, sono state applicate vistose grafiche adesive che simulano i pannelli di legno delle vecchie "woodie" americane lungo le fiancate e sul portellone posteriore.
Meccanica immutata
Sotto questa veste stravagante batte comunque il cuore di un vero Cayenne S del 2005: un motore V8 aspirato da 4,5 litri capace di erogare 340 cavalli, abbinato alla trazione integrale e a un cambio automatico a sei marce. Tuttavia, la descrizione dell'asta sul portale Cars&Bids segnalava strappi nel tessuto della capote, interni decisamente usurati, vernice sfogliata sulle maniglie, tracce di corrosione nel sottoscocca e la spia dell'airbag perennemente accesa. Eppure, qualcuno ha speso davvero 11 mila dollari.

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