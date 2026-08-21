L'unica Lamborghini economica è un passeggino

Il passeggino Lamborghini
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Silver Cross realizzerà 500 "culle" in collaborazione con la casa italiana, a un prezzo di 3.650 eurodi Redazione Drive Up
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Saranno moltissimi i genitori appassionati di automobili sportive. Molti meno coloro che possono permettersene una. Il sogno di portare a scuola il proprio figlio divertendosi, magari su una Lamborghini, è una prospettiva che solletica l'orgoglio prima di fare i conti con il portafoglio. Se però dovessero "avanzarvi" 3.650 euro, esiste un passeggino in edizione limitata con un Toro sul "cofano".
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Esclusivo
Si tratta di un prodotto di altissima gamma realizzato da Silver Cross in soli 500 esemplari (come una supercar). Tanto per raccontarne l'esclusività, ne esistono meno della nuova Revuelto SV che sarà prodotta in 1.963 esemplari ciascuna a un prezzo di, almeno, 750 mila euro. La carrozzina è un oggetto di lusso a tutti gli effetti, tant'è che i materiali utilizzati per la sua costruzione sono i medesimi disponibili sulle super sportive. Pelle, rivestimenti scamosciati e cuciture gialle a contrasto come in un abitacolo.
Dinamica veicolo
Non è soltanto una questione di apparenza, però. Silver Cross e Lamborghini hanno collaborato per rendere questo passeggino comodo per chi si siede a bordo. Oltre alla cura per gli "interni", troviamo un pedale del freno ispirato a quello delle vetture, ruote all-road per affrontare qualsiasi fondo stradale e un sistema di sospensioni completo con molle gialle a vista. Non mancano poi accessori come parapioggia/sole, zanzariera e portabicchieri. Ogni esemplare sarà numerato con una targhetta, come con le auto da collezione.