L'unica Lamborghini economica è un passeggino

Esclusivo

Si tratta di un prodotto di altissima gamma realizzato da Silver Cross in soli 500 esemplari (come una supercar). Tanto per raccontarne l'esclusività, ne esistono meno della nuova Revuelto SV che sarà prodotta in 1.963 esemplari ciascuna a un prezzo di, almeno, 750 mila euro. La carrozzina è un oggetto di lusso a tutti gli effetti, tant'è che i materiali utilizzati per la sua costruzione sono i medesimi disponibili sulle super sportive. Pelle, rivestimenti scamosciati e cuciture gialle a contrasto come in un abitacolo.

Dinamica veicolo

Non è soltanto una questione di apparenza, però. Silver Cross e Lamborghini hanno collaborato per rendere questo passeggino comodo per chi si siede a bordo. Oltre alla cura per gli "interni", troviamo un pedale del freno ispirato a quello delle vetture, ruote all-road per affrontare qualsiasi fondo stradale e un sistema di sospensioni completo con molle gialle a vista. Non mancano poi accessori come parapioggia/sole, zanzariera e portabicchieri. Ogni esemplare sarà numerato con una targhetta, come con le auto da collezione.