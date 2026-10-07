Tennis, Alcaraz scrive a Sinner: "Testa alta, tornerai più forte"

07 Ott 2026 - 11:13
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"Tornerai più forte, tieni la testa alta. Ti auguro una pronta guarigione". Così Carlos Alcaraz commenta il video sui social di Jannik Sinner in cui l'altoatesino annuncia di aver concluso anzitempo la stagione tennistica. "Tornerai, fidati di me", scrive la campionessa di sci alpino Lindsey Vonn, mentre il messaggio di Flavio Cobolli è "Ti aspettiamo tutti in campo, Jan. Ci manchi". Ai loro auguri se ne aggiungono una valanga, da quelli dei piloti di Formula 1 Russell e Bortoleto a quelli di Elisabetta Cocciaretto e dell'account ufficiale della Coppa Davis.

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