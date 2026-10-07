Sinner si ferma ancora, sfumano 15 milioni: i dettagli. E adesso anche lo staff può cambiare

Lo stop fino al 2027 avrà ripercussioni, anche economiche, per Jannik Sinner. L'altoatesino arriverà a 'perdere' la bellezza di 15 milioni di euro secondo Il Sole24Ore tra premi e sponsor. Due terzi della cifra, ossia 10 milioni, è la cifra che nelle ultime due stagioni, in media, Jannik ha incassato vincendo le Atp Finals e il Six Kings Slam. Il torneo che si disputa in Arabia Saudita, in particolare, vale da solo circa 6 milioni di dollari. Il mancato incasso quindi, è di quelli pesanti.