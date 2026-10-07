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La Turchia ha deciso: Montella verso l'esonero

Fatali al ct italiano le quattro sconfitte in altrettante partite di Nations League dopo un Mondiale deludente

07 Ott 2026 - 11:10
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La Federcalcio turca ha deciso di esonerare Vincenzo Montella dal ruolo di allenatore della nazionale della Turchia, dopo le due recenti sconfitte contro l'Italia durante la Nations League e il modesto risultato durante i Mondiali, dove la nazionale turca si è qualificata, ma non ha passato il primo turno. Lo riportano vari media turchi. "È stata presa la decisione di esonerare il ct della Nazionale Vincenzo Montella", riferisce il quotidiano turco Milliyet, aggiungendo che "la dirigenza della TFF (la Federcalcio turca) corrisponderà all'allenatore italiano — che percepisce uno stipendio mensile di 183.000 euro — una buonuscita pari a cinque mensilità, chiudendo così il rapporto di lavoro", mentre per il momento non ci sono state conferme ufficiali riguardo all'esonero.

Montella è stato nominato commissario tecnico della Turchia nel 2023. Tra gare ufficiali e amichevoli, ha allenato la squadra in 40 partite, collezionando 21 vittorie, 14 sconfitte e 5 pareggi, mentre nelle ultime sette partite, tra cui i Mondiali e la Nations League, la squadra ha portato a casa una sola vittoria e ha collezionato sei sconfitte. 

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Secondo indiscrezioni pubblicate dalla stampa turca, l'esonero dovrebbe essere formalizzato ufficialmente venerdì, mentre il presidente della Federcalcio, Ibrahim Haciosmaoglu, che è stato travolto dalle critiche dopo i risultati deludenti della nazionale turca, non intenderebbe lasciare il suo posto e potrebbero essere avviate presto trattative per sostituire Montella con l'ex calciatore turco Arda Turan, al momento commissario tecnico della squadra ucraina Shakhtar Donetsk.

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