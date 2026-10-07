La Turchia ha deciso: Montella verso l'esonero

Montella è stato nominato commissario tecnico della Turchia nel 2023. Tra gare ufficiali e amichevoli, ha allenato la squadra in 40 partite, collezionando 21 vittorie, 14 sconfitte e 5 pareggi, mentre nelle ultime sette partite, tra cui i Mondiali e la Nations League, la squadra ha portato a casa una sola vittoria e ha collezionato sei sconfitte.