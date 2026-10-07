WRC

Roma diventa mondiale con la tappa del Rally della Capitale di luglio 2027

La Città Eterna entra nel calendario iridato al posto della Sardegna

07 Ott 2026 - 12:36
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© Foto da web

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Roma diventa mondiale con la tappa del Rally della Capitale di luglio 2027 che entra nel calendario della WRC. Una decisione voluta fortemente dalla World Rally Championship che vede nella città eterna, con le sue cartoline uniche da regalare al mondo, la sede ideale per spostare la tappa italiana, dopo vent’anni, dalla Sardegna alla capitale e alle strade del Lazio. Non è stata, quindi, né una scelta politica né tantomeno dell’Aci. Premiato il lavoro del patron del Rally Roma Capitale, Max Rendina, che nell’arco di quattordici anni è riuscito a trasformare un evento fisso del calendario rallistico in una tappa del mondiale.

Questa decisione sancisce il grande salto della manifestazione romana nella massima serie mondiale. Non è bastato il rilancio di sei milioni di euro degli ultimi giorni per permettere alla Sardegna di conservare la prestigiosa tappa. Roma, dal punto di vista del brand, è più attrattiva e consente, quindi, dei ritorni economici molto importanti per tutto il movimento. A tutto questo si aggiungono le bellezze di Roma con la suggestiva partenza dal Colosseo, uno dei monumenti più visitati al mondo. La capitale ospiterà la prestigiosa prova iridata per un quadriennio a partire dal 2027. Con l'arrivo di Roma, il Mondiale torna a disputare una prova su asfalto in Italia dopo molti anni di assenza.

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