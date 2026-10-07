Roma diventa mondiale con la tappa del Rally della Capitale di luglio 2027

Questa decisione sancisce il grande salto della manifestazione romana nella massima serie mondiale. Non è bastato il rilancio di sei milioni di euro degli ultimi giorni per permettere alla Sardegna di conservare la prestigiosa tappa. Roma, dal punto di vista del brand, è più attrattiva e consente, quindi, dei ritorni economici molto importanti per tutto il movimento. A tutto questo si aggiungono le bellezze di Roma con la suggestiva partenza dal Colosseo, uno dei monumenti più visitati al mondo. La capitale ospiterà la prestigiosa prova iridata per un quadriennio a partire dal 2027. Con l'arrivo di Roma, il Mondiale torna a disputare una prova su asfalto in Italia dopo molti anni di assenza.