Sci alpino: cancellato per maltempo il SuperG uomini a Garmisch

Dopo un rinvio di due ore, è stato cancellato per maltempo il SuperG uomini di Garmisch-Partenkirchen, in Germania. La coppa del mondo uomini passa ora in Slovenia, a Kranjska Gora: sabato 7 marzo in programma il gigante e domenica 8 marzo lo slalom. Si tratta delle due discipline in cui la squadra azzurra ha al momento più problemi. Successivamente il direttore di gara maschile della FIS, Markus Waldner, ha dichiarato alla TV austriaca che la gara verrà riprogrammata per il 13 marzo a Courchevel.